Elon Musk Putin'in adamı Kadirov'a Cybertruck hediye etti mi? O görüntüler ortalığı ayağa kaldırdı

Rusya Devlet Başkanı Putin’e Ukrayna’yı işgalde en büyük desteği veren isimlerden Çeçen lider Kadirov’un son görüntüsü olay oldu. Kadirov, Tesla’nın elektrikli aracı Cybertruck’ın üzerine otomatik silah yerleştirdi. Kadirov, ayrıca Cybertruck’ı sürerken görüntülendi. Kadirov, söz konusu görüntüleri Telegram sayfasında paylaştı.

Kadirov, Amerikalı elektrikli araç üreticisi Tesla'nın sahibi Elon Musk'a teşekkürlerini sundu ve onu Grozni kentine davet etti.

Ortaya çıkan görüntüler Tesla’nın sahibi Elon Musk’ın Kadirov’a Cybertruck sattığı yönünde iddiaların ortaya çıkmasına neden oldu. Cybertruck’ın Rusya’ya ithalat yasağı bulunurken aracın Rusya’ya nasıl gittiği merak konusu oldu.

Tesla’nın kurucusu Elon Musk, ortaya çıkan görüntüler ve tartışmalarla ilgili açıklama yaptı. Ünlü milyarder, Şirketi tarafından üretilen aracı Çeçen lidere hediye ettiğine ilişkin iddiaları yalanlayan Musk, "Cidden bir Rus generale Cybertruck verdiğimi düşünecek kadar aptal mısınız?" dedi.