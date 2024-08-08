Elon Musk robot sevgilisiyle yemeğe çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Elon Musk robot sevgilisiyle yemeğe çıktı

Elon Musk, yapay zekaya sahip robot sevgilisiyle beraber yemeğe çıktı. Musk'ın açıklamaları ve robot sevgilisi ile pozları yankı uyandırdı.

22 Haziran 2023’te bir robotla yaptığı gösteriyle dikkat çeken teknoloji milyarderi Elon Musk yine şaşırtmadı.
Tesla, SpaceX ve X gibi şirketlerin sahibi Elon Musk, tüm dünyayı şaşırtan bir hamle yaptı.
Musk, yapay zekaya sahip robot sevgilisiyle akşam yemeği yemeğine çıktı.
Akşam yemeğine ait görüntüler ise milyonları hayrete düşürdü. Musk, yemek sonrasında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“AKILLI GÜZE VE İTİAATKAR”
Robot sevgilisi ile konuşmasından keyif aldığını söyleyen Musk, "Onu yemeğe çıkardım. Akıllı, güzel ve itaatkar" ifadelerini kullandı.
Musk’ın robot sevgilisi, gelişmiş yapay zeka ve robot teknolojisinin en ileri örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor. Bu robot, duygusal etkileşimleriyle beraber aynı zamanda, konuşma ve sosyal beceriler noktasında da yüksek performans sergiliyor.

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