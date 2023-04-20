Elon Musk: "Seçimlerde yapay zekâ kullanılabilir!"

Hakan Aygün ve Gizem Fidan'ın 8 Nisan'da canlı yayınlanan Tele 1'deki Fikir Kulübü programında, seçimleri konuşurken fikirlerin ve ekonomik programların hiç gündeme getirilmediğini hatırlatarak, "İki ittifak da ekonomik krize küresel finans merkezleriyle ilişkiler üzerinden, çözüm sunuyor. '300 milyar dolar getireceğim' söylemi de buna dahil... Oysa Türkiye kendi millî ekonomik modelini geliştirmeden bu krizden çıkamaz" demiştim... Soner Yalçın da son yazısında "Kuralsız neoliberalizm uygulayan AKP ile kurallı neoliberalizm (Kemal Derviş politikası) uygulayacak muhalefet arasına sıkışmak zorunda mıyız? Bunu tartışıyor muyuz?" diye sordu.

Seçimin gündemi bu konu olmalıydı...

Seçimler yaklaştıkça, taraftarların bir kısmı, "amaca giden her yol mübahtır" anlayışıyla hareket ettiği için sağduyuyu kaybetmeye başladı. Siyasi bir şemsiye altında bulunanlar için gerçekler değil çoğu zaman ulaşılması gereken siyasi sonuçlar önemlidir. Bu durumda, gerçeklere dair ne deseniz, duvara çarpmış futbol topu gibi geri döner...

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Her neyse, sözü uzatmadan ana konuya geleyim... Okurlarım hatırlayacaktır, 6 Nisan 2023 tarihli yazımda "Seçimlerde yapay zekâ kullanılıyor mu?" başlığı altında "Türkiye'de, seçimlerde de yapay zekâ robotu kullanılıyor mu? Mesela yeni vatandaş olan seçmenler, sandıklara dağıtılırken arzu edilen sonuçlara göre yapay zekâ robotu kullanıldı mı?" diye sormuş ve konu ile dünyadaki tartışmaları özetle bilginize sunmuştum.

SpaceX, Tesla ve Twitter dışında X.AI adlı yapay zekâ şirketinin sahibi de olan Elon Musk, Fox News'un meşhur sunucusu Tucker Carlson'a konuştu ve seçimlerde yapay zekâ ve dijital bilinç kullanımının demokrasiyi baltalayabileceğini söyledi.

Sputnik'in haberine göre süper yapay zekâ türlerinin kaynağının dizüstü bilgisayarlarımız veya telefonlarımız değil, uzaydan görülebilen ısı imzaları bırakacak şekilde yüz binlerce bilgisayardan oluşan dev sunucu merkezlerinin ürettiği derin yapay zekâ olacağına dikkat çeken Musk, şu uyarıda bulundu:

"Dijital bilinç ile biyolojik bilinç eşit muamele görmemeli, özellikle de dijital zekâ biyolojik zekâyı kısıtlamaya karar verirse..."

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Tabii görüşlerimizi doğrulatmak için yabancıların tespitlerine ihtiyacımız yok ama Elon Musk, teknolojik konularda önemli bir isim.

Dünya basınında, yapay zekâ tartışılıyor. Magazin konusu olarak sunanlar da çok ciddi uyarılar yapanlar da var.

Milliyet'in naklettiği New York çıkışlı "Ev sahibi ile kiracının anlaşmazlığını ChatGPT çözdü. Üstelik kiracı haklı çıktı" haberi, konunun gerçek boyutlarını göstermekten çok uzak.

Yalnız aynı Milliyet'te, kritik zamanlarda kritik yazılara imza atan gazeteci Güneri Cıvaoğlu "Yapay zekâyla ilk konuşmam" başlığı altında dünyadaki endişeleri anlattı ve çok sayıda ünlünün imzaladığı "ChatGPT büyük dil modeli çalışmalarının 6 ay süreyle durdurulması çağrısı"na yer verdi.

Cıvaoğlu, Eliezer Yudkowsky'ın Time'daki makalesinden de alıntılar yaptı.

Yudkowsky özetle şöyle diyor: "Yapay zekâya göre 'sen atomlardan yapılmışsın, başka şeyler için de kullanılabilirsin.'

ChatGPT4 hakkında ise bilgimiz az. GPT4 için cehalet durumumuz buysa GPT-5 ve fazlasının yapılmasına izin verirsek insanlık büyük tehdit altına girer.

Bu sebeple '6 ay durdurmak' çözüm değildir.

Küresel tavır koymak gerekir.

Korsan laboratuvarlar gerekirse bombalansın."

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Biz, yapay zekâyla, seçimlere müdahale edilebileceği uyarısını burada tekrarlamış olalım...