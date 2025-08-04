Elon Musk servetine servet kattı!

Düzenleme: Kaynak: NTV
Elon Musk servetine servet kattı!

Ani kararlarıyla teknoloji dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Elon Musk son dönemlerde yine kazancı ile konuşuluyor. İşte detaylar…

Otomobil ile günümüz teknolojisini birleştirerek Tesla ile servetine servet katen ABD'li milyarder Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) yapılan düzenleme öncesinde kazandığı paralarla yeniden gündem oldu.

ÖTV'ye yapılan düzenlenin öncesinde ünlü otomotiv şirketi Tesla, 4 bin 706 adet aracın satışını gerçekleştirdi.


NTV'nin haberine göre, Elon Musk Türkiye'den yaptığı satıştan 7.8 milyar lira kazanç elde etti. Bu rakam dolara çevrildiğinde Musk'ın kazancı 193 milyon dolar seviyelerine ulaşıyor.

Şirketin Haziran ayı satışlarında ise 7 bin 325 adet olarak karşımıza çıkarken, geçtiğimiz ay kazancı da ise 342 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

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