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Elon Musk, Tesla hisselerinin yaklaşık 4 milyar dolarını sattı

Tesla Üst Yöneticisi Elon Musk, Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasının ardından 3,95 milyar dolar değerinde daha Tesla hissesi sattı.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 06:34
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Elon Musk, Tesla hisselerinin yaklaşık 4 milyar dolarını sattı

Elon Musk, Tesla hisselerinin yaklaşık 4 milyar dolarını sattı
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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan bildirime göre, Musk şirketin 19,5 milyon hissesinin satışını gerçekleştirdi.

Musk, bu yıl nisan ayında yaklaşık 8,5 milyar dolar ve ağustos ayında da 6,9 milyar dolar değerinde Tesla hissesi satmıştı.

Son satışla birlikte Musk'ın Twitter'ı satın almak için şirketin yönetim kuruluyla anlaştığı nisan ayından bu yana toplamda yaklaşık 19,4 milyar dolar değerinde Tesla hissesi satılmış oldu. (AA)

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