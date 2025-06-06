Elon Musk, Trump'ın ipini çekti! 'Epstein cinsel istismar dosyasında Trump da var'

ABD Başkanı Donald Trump ile Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk arasında, vergi indirimi tasarısı üzerinden başlayan gerginlik yeni bir boyut kazandı. Musk, kamuoyuna yaptığı açıklamada, Trump’ın adının cinsel istismar suçlamalarıyla gündeme gelen milyarder Jeffrey Epstein dosyalarında yer aldığını söyledi.

TRUMP’TAN MUSK’A ELEŞTİRİ, MUSK’TAN SERT YANIT

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Beyaz Saray’daki görüşmesi sırasında Elon Musk hakkında yaptığı açıklamalar sonrası gerginlik tırmandı. Musk, sosyal medya hesabı üzerinden verdiği yanıtta, geçen yıl düzenlenen ve Trump’ın kazandığı başkanlık seçimlerine atıfta bulunarak, "Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi. Demokratlar Temsilciler Meclisi'ni kontrol ederdi ve Cumhuriyetçiler Senato'da 51'e 49 olurdu" ifadelerini kullandı. Musk, Trump için "Ne kadar nankör" ifadesini de paylaştı.

MUSK: “TRUMP YASA TASARISINI ÖNCEDEN GÖRMEDİĞİMİ BİLİYOR”

Trump’ın, Musk’ın yasa tasarısından önceden haberdar olduğu yönündeki iddialarına karşı çıkan Elon Musk, "Yanlış, bu tasarı bana bir kez bile gösterilmedi ve gecenin köründe o kadar hızlı kabul edildi ki Kongre'de neredeyse hiç kimse okuyamadı bile" dedi.

Vergi indirimlerine ilişkin yasa tasarısındaki bazı maddelere de eleştirilerde bulunan Musk, "Her neyse. Hiçbir petrol ve gaz sübvansiyonuna dokunulmamasına rağmen ki bu çok adaletsiz. Elektrikli araç ve güneş enerjisi teşvik kesintilerini tasarıda tutun. Tüm uygarlık tarihinde, hem bu kadar büyük hem de bu kadar güzel bir yasa tasarısı olmamıştır. Bunu herkes bilir" dedi.

YENİ SİYASİ PARTİ ÖNERİSİ

Musk, sosyal medya üzerinden başlattığı bir anketle “ABD’de gerçekten ortadaki yüzde 80’i temsil eden yeni bir siyasi parti kurmanın zamanı geldi mi?” sorusunu kamuoyuna yöneltti.

TRUMP: “MUSK ÇILGINA DÖNDÜ”

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Elon ‘yıpranıyordu’, ondan gitmesini istedim, kimsenin istemediği elektrikli arabaları almaya zorlayan elektrikli araç zorunluluğunu kaldırdım ve bunu yapacağımı aylardır biliyordu. Ardından çılgına döndü” ifadelerini kullandı.

Musk ise bu sözlere yanıt olarak Trump’ı “yalan söylemekle” suçladı ve “Trump yalan söylüyor. Çok üzücü” dedi.

MUSK’TAN EPSTEIN DOSYALARIYLA İLGİLİ AĞIR İDDİA

Musk, sosyal medyada yaptığı bir diğer paylaşımda, cinsel istismar suçlamalarıyla gündeme gelen ABD’li milyarder Jeffrey Epstein hakkında dikkat çeken bir iddiada bulundu. Musk, "Asıl büyük bombayı patlatma zamanı. Donald Trump, Epstein dosyalarında. Halka açıklanmamalarının gerçek nedeni budur" dedi.

TRUMP: “MUSK’TAN HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM”

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile yaptığı görüşme sırasında Elon Musk’ın eleştirilerine yanıt veren Trump, Musk’ı “her zaman sevdiğini” ancak son açıklamalarından ötürü “hayal kırıklığına uğradığını” dile getirdi. Elektrikli araç zorunluluğunun kaldırılmasının Musk’ı rahatsız ettiğini belirten Trump, “Musk bu tasarıyı herkesten iyi biliyordu, ancak sonradan sorun çıkardı” şeklinde konuştu.

Trump, Musk’ın NASA yönetimi için önerdiği ismi de uygun bulmadığını ifade ederek, “Ona çok yardımcı oldum ama benden beklediği uygun değildi” dedi. İkili arasındaki ilişkiye değinen Trump, “Elon ve benim harika bir ilişkimiz vardı. Bunun böyle devam edip etmeyeceğini bilmiyorum” açıklamasını yaptı.

“TRUMP HER KONUDA HAKLIYDI” ŞAPKASI DETAYI

Trump, Musk’ın Oval Ofis’ten ayrılmasının ardından farklı davrandığını öne sürerek, “Harika bir veda partisi yaptı, herkes geldi, üzerinde 'Trump her konuda haklıydı' yazan bir şapka takmıştı” dedi. Ancak zamanla Musk’ın desteğinin zayıfladığını belirten Trump, bu değişimi “Trump takıntısı sendromu” olarak tanımladı.

Bazı kişilerin görevden ayrıldıktan sonra yönetime karşı eleştirel bir tutum benimsediğini söyleyen Trump, “İnsanlar yönetimimden ayrılıyor, bizi seviyorlar ama bir süre sonra bunu çok özlüyorlar. Bazıları bu süreci olumlu karşılıyor, bazıları ise düşmanca davranıyor, gidiyorlar ve sabah uyandıklarında o ihtişam kayboluyor. Dünya onlara artık farklı davranıyor ve bu durum davranışlarını değiştiriyor” diye konuştu.

MUSK: “KONGRE AMERİKA’YI İFLAS ETTİRİYOR”

Musk, sosyal medyada yaptığı açıklamada, “Üzgünüm ama artık dayanamıyorum. Bu devasa, fahiş Kongre harcama tasarısı iğrenç bir rezalettir. Buna oy verenler utansın. Yanlış yaptığınızı biliyorsunuz” ifadelerini kullandı. Musk, tasarının ABD’nin halihazırda büyük olan bütçe açığını 2.5 trilyon dolara çıkaracağını belirterek, “Amerikan vatandaşlarını ezici bir şekilde sürdürülemez bir borç yükü altına sokacak. Kongre Amerika’yı iflas ettiriyor” dedi.

MUSK, TRUMP YÖNETİMİNDE GÖREV ALMIŞTI

Elon Musk, geçtiğimiz haftaya kadar Trump yönetiminde özel bir hükümet çalışanı olarak görev yapmıştı. Yeni kurulan Hükümet Verimliliği Bakanlığı’na (DOGE) liderlik eden Musk, federal bürokrasideki “israfı” tespit edip ortadan kaldırmakla görevlendirilmişti.