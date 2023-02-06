Elon Musk'tan Türkiye'ye destek: İletişim kurulması için Starlink gönderebiliriz

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4'lük depremin ardından teknolojinin dev şirketlerinin CEO'luğunu yapan ve dünyanın en zengin iş insanlarından Elon Musk, Türkiye'ye yardım yapabileceğini açıkladı.
10 ili vuran 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından SpaceX şirketinin sahibi Musk'tan sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Musk, "Türkiye hükümeti onay verir vermez, SpaceX şirketimiz Starlink uydularımızı Türkiye'ye gönderebilir" ifadelerini kullandı.
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