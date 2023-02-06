Elon Musk Kahramanmaraş depreminden sonra Türkiye açıklaması yaptı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7'lik depremin ardından teknolojinin dev şirketlerinin CEO'luğunu yapan ve dünyanın en zengin iş insanlarından Elon Musk, Türkiye'ye yardım yapabileceğini açıkladı.

Yale Üniversitesi öğretim üyesi Mehmet Emin Adin'in, Twitter'da Elon Musk'ı etiketleyerek, “Türkiye ve komşu ülkeleri büyük bir deprem vurdu. Ciddi iletişim eksiklikleri yaşanıyor. Starlink uydularınız için yardım etme şansınız var mı?” diye Musk'a soru sordu.

10 ili vuran 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından SpaceX şirketinin sahibi Musk da sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, "Türkiye hükümeti onay verir vermez, SpaceX şirketimiz Starlink uydularımızı Türkiye'ye gönderebilir" ifadelerini kullandı.

Elon Musk şu an için Türk hükümetinin Starlink konusunda açıklama yapmadığını belirtti.