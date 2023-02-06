6 Şubat 2023 Pazartesi
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Elon Musk Kahramanmaraş depreminden sonra Türkiye açıklaması yaptı

Teknoloji devi Elon Musk, Kahramanmaraş'taki 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Şirketimiz Starlink uydularımızı Türkiye'ye gönderebilir" dedi.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 11:00
Takip Et

Elon Musk: Türkiye'ye Starlink gönderebiliriz

Elon Musk Kahramanmaraş depreminden sonra Türkiye açıklaması yaptı
+
Aa
-

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7'lik depremin ardından teknolojinin dev şirketlerinin CEO'luğunu yapan ve dünyanın en zengin iş insanlarından Elon Musk, Türkiye'ye yardım yapabileceğini açıkladı.

Yale Üniversitesi öğretim üyesi Mehmet Emin Adin'in, Twitter'da Elon Musk'ı etiketleyerek, “Türkiye ve komşu ülkeleri büyük bir deprem vurdu. Ciddi iletişim eksiklikleri yaşanıyor. Starlink uydularınız için yardım etme şansınız var mı?” diye Musk'a soru sordu.

10 ili vuran 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından SpaceX şirketinin sahibi Musk da sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, "Türkiye hükümeti onay verir vermez, SpaceX şirketimiz Starlink uydularımızı Türkiye'ye gönderebilir" ifadelerini kullandı.

Elon Musk şu an için Türk hükümetinin Starlink konusunda açıklama yapmadığını belirtti. 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Sedat
6.02.2023 13:27
Asla izin vermesinler bunlara izin vermek şeytanla işbirliği yapmak gibidir.  
 
Adalet
6.02.2023 13:14
Sizin gönderdiğiniz, yaptığınız hiç bir şey bu ülkenin hayrına olmaz, olamaz eksik olsun.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yakıt tüketimi en az olan otomobillerin listesi
1
﻿Yakıt tüketimi en az olan otomobillerin listesi
﻿Yakıt tüketimi en az olan otomobillerin listesi
﻿Zaniolo Galatasaray'da: İtalyanlar resmen açıkladı
2
﻿Zaniolo Galatasaray'da: İtalyanlar resmen açıkladı
﻿Zaniolo Galatasaray'da: İtalyanlar resmen açıkladı
﻿Başvuru yapmayan hakkını kaybedecek. Tapu sahipleri için kritik uyarı yapıldı
3
﻿Başvuru yapmayan hakkını kaybedecek. Tapu sahipleri için kritik uyarı yapıldı
﻿Başvuru yapmayan hakkını kaybedecek. Tapu sahipleri için kritik uyarı yapıldı
﻿Yarıyıl tatilinin bir gün daha uzadığı iller belli oldu
4
﻿Yarıyıl tatilinin bir gün daha uzadığı iller belli oldu
﻿Yarıyıl tatilinin bir gün daha uzadığı iller belli oldu
﻿Hava açınca facianın büyüklüğü ortaya çıktı
5
﻿Hava açınca facianın büyüklüğü ortaya çıktı
﻿Hava açınca facianın büyüklüğü ortaya çıktı
﻿Oktay Kaynarca vuruldu. Setten çok özel fotoğraf
6
﻿Oktay Kaynarca vuruldu. Setten çok özel fotoğraf
﻿Oktay Kaynarca vuruldu. Setten çok özel fotoğraf
﻿Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tüm kalkış seferleri iptal edildi
7
﻿Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tüm kalkış seferleri iptal edildi
﻿Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tüm kalkış seferleri iptal edildi
﻿TBMM Genel Kurulu çalışmalarına bir hafta ara verildi
﻿TBMM Genel Kurulu çalışmalarına bir hafta ara verildi
﻿TBMM Genel Kurulu çalışmalarına bir hafta ara verildi
﻿AFAD deprem bağışları için hesap bilgilerini paylaştı
﻿AFAD deprem bağışları için hesap bilgilerini paylaştı
﻿AFAD deprem bağışları için hesap bilgilerini paylaştı
﻿Deprem Sivas’ta da hissedildi. Göçükler oldu
﻿Deprem Sivas’ta da hissedildi. Göçükler oldu
﻿Deprem Sivas’ta da hissedildi. Göçükler oldu
﻿Kandilli Rasathanesi'nden korkutan açıklama
﻿Kandilli Rasathanesi'nden korkutan açıklama
﻿Kandilli Rasathanesi'nden korkutan açıklama
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.