Elon Musk Twitter için aradığı aptalı buldu

Dünyanın en zengin ikinci kişisi olan Elon Musk, Twitter için yeni bir CEO seçtiğini duyurdu.

Elon Musk Twitter için aradığı aptalı buldu

Musk, yeni CEO'nun adını açıklamadan önce, yaklaşık altı hafta içinde göreve başlayacağını belirtti.

Licca Yaccarino, NBCUniversal'ın eski küresel reklamcılık şefi, Twitter'ın yeni CEO'su olarak atandı.

Musk, kendisinin Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknolojiden Sorumlu Başkan (CTO) rolünde kalacağını ve ürün, yazılım ve hizmetleri denetleyeceğini açıkladı. Yeni CEO'nun görevi ise iş operasyonlarını yürütmek olacak. Musk, Twitter'ı "her şey uygulaması" olan "X" adlı platforma dönüştürmek istiyor ve Twitter'ı sahibi olduğu X Corp. şirketine dahil etti.

Musk'un hedeflerinden biri, Dogecoin, Tesla, SpaceX ve Twitter gibi ürün ve hizmetleri bir araya getirecek olan X uygulamasını oluşturmaktır. Yeni CEO olan Yaccarino, Twitter'ın bu platforma dönüşümünde önemli bir rol oynaması bekleniyor.

Musk, geçen yıl Twitter CEO'luğu görevinden istifa etmekle ilgili bir anket başlattı ve katılımcıların yüzde 57.5'i onun ayrılması yönünde oy kullanmıştı. Musk, şirketin yönetimini üstlenecek kadar "aptal" birini bulduktan sonra Twitter CEO'luğu görevinden istifa etmeyi planladığını söylemişti.

Yeni CEO Yaccarino, 60 yaşında ve kariyerinin büyük bir kısmı medya ve habercilik sektöründe geçti. Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) Çalışmanın Geleceği Görev Gücü'nün başkanı olarak da görev yapıyor.

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