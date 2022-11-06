Twitter'ın çok beklenen o özelliği 'herkese ücretsiz olacak' iddiası Elon Musk'ın satın alma işlemi sonrası tekrar gündeme geldi

Twitter’da Elon Musk2ın satın alımı gerçekleşmeden önce de konuşulan ve tartışma konusu olan Tweet düzenleme özelliği satın alma işlemi gerçekleştikten sonra tekrar gündeme geldi. Yaklaşık bir yıldır da bununla ilgili planlamalar yapıldığını belirten Elon Musk, yavaş yavaş kullanıma sunulan özelliğin şu anda yalnızca Twitter Blue kullanıcıları tarafından kullanıldığı belirtildi.

Elon Musk’ın sosyal medya platformunu satın almasından sonra uygulamada bir dizi yenilik yapacağını belirtilmişti. Yeni çıkan iddialara göre Elon Musk, Twitter Blue paketindeki ‘Tweet düzenleme’ özelliğini herkese ücretsiz bir şekilde sunmak istiyor. İddiaların doğru olmasıyla birlikte tüm kullanıcılar, attığı tweet’ler üzerinde değişiklik yapabileceği ifade ediliyor.

Twitter Blue kullanıcıları şu anda 5 dolar ödeyen kullanıcılar tarafından kullanılmaktadır. Musk daha bu aboneliğin sonrasında 8 dolar olacağını ve mavi tik onay rozetinin de bu paket içinde yer alacağını söyledi. Bazı yakın kaynaklara göre ise tweet düzenleme özelliği, Blue paketinde yeterince kullanıcı çekmiyor. Bu nedenle de özelliğin herkese açılarak daha fazla kullanıcıya ulaşması bekleniyor.

Twitter’ın düzenleme özelliği, tweet’i gönderdikten sonraki 30 dakika içerisinde değişiklik yapmanıza izin veriyor. Ayrıca düzenlenen tweet’ler, değiştirildiğini bildirmek üzere bir kalem simgesiyle yer alıyor. Özellik şimdilik, ABD, Kanada, Yeni Zelanda ve Avustralya’da kullanılıyor.