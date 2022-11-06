6 Kasım 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Teknoloji
  • >
  • Twitter'ın çok beklenen o özelliği 'herkese ücretsiz olacak' iddiası Elon Musk'ın satın alma işlemi sonrası tekrar günde

Twitter'ın çok beklenen o özelliği 'herkese ücretsiz olacak' iddiası Elon Musk'ın satın alma işlemi sonrası tekrar gündeme geldi

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasından sonra gündeme gelen 'tweet düzenleme özelliği'nin Musk tarafından tüm kullanıcılara ücretsiz sunulacağı iddia ediliyor.

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 13:01
Takip Et

Elon Musk Twitter'a getirdiği tweet düzenleme özelliğini herkese getirecek mi

Twitter'ın çok beklenen o özelliği 'herkese ücretsiz olacak' iddiası Elon Musk'ın satın alma işlemi sonrası tekrar gündeme geldi
+
Aa
-

Twitter’da Elon Musk2ın satın alımı gerçekleşmeden önce de konuşulan ve tartışma konusu olan Tweet düzenleme özelliği satın alma işlemi gerçekleştikten sonra tekrar gündeme geldi. Yaklaşık bir yıldır da bununla ilgili planlamalar yapıldığını belirten Elon Musk, yavaş yavaş kullanıma sunulan özelliğin şu anda yalnızca Twitter Blue kullanıcıları tarafından kullanıldığı belirtildi.

Elon Musk’ın sosyal medya platformunu satın almasından sonra uygulamada bir dizi yenilik yapacağını belirtilmişti. Yeni çıkan iddialara göre Elon Musk, Twitter Blue paketindeki ‘Tweet düzenleme’ özelliğini herkese ücretsiz bir şekilde sunmak istiyor. İddiaların doğru olmasıyla birlikte tüm kullanıcılar, attığı tweet’ler üzerinde değişiklik yapabileceği ifade ediliyor.

Twitter Blue kullanıcıları şu anda 5 dolar ödeyen kullanıcılar tarafından kullanılmaktadır. Musk daha bu aboneliğin sonrasında 8 dolar olacağını ve mavi tik onay rozetinin de bu paket içinde yer alacağını söyledi. Bazı yakın kaynaklara göre ise tweet düzenleme özelliği, Blue paketinde yeterince kullanıcı çekmiyor. Bu nedenle de özelliğin herkese açılarak daha fazla kullanıcıya ulaşması bekleniyor.

Twitter’ın düzenleme özelliği, tweet’i gönderdikten sonraki 30 dakika içerisinde değişiklik yapmanıza izin veriyor. Ayrıca düzenlenen tweet’ler, değiştirildiğini bildirmek üzere bir kalem simgesiyle yer alıyor. Özellik şimdilik, ABD, Kanada, Yeni Zelanda ve Avustralya’da kullanılıyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Duman grubundan Erdoğan ve AKP'ye tarihi ayar: Seçimden sonra haklarımızı aramaya başlayacağız
1
﻿Duman grubundan Erdoğan ve AKP'ye tarihi ayar: Seçimden sonra haklarımızı aramaya başlayacağız
﻿Duman grubundan Erdoğan ve AKP'ye tarihi ayar: Seçimden sonra haklarımızı aramaya başlayacağız
﻿Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAR personel alacak
2
﻿Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAR personel alacak
﻿Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAR personel alacak
﻿Turhan Çömez Yunanistan Başbakanının Erdoğan hakkında ne söylediğini açıkladı
3
﻿Turhan Çömez Yunanistan Başbakanının Erdoğan hakkında ne söylediğini açıkladı
﻿Turhan Çömez Yunanistan Başbakanının Erdoğan hakkında ne söylediğini açıkladı
﻿Cübbeli Ahmet şimdi de İmamoğlu'nu hedef aldı: Ona oy verenlerin vebali büyük
4
﻿Cübbeli Ahmet şimdi de İmamoğlu'nu hedef aldı: Ona oy verenlerin vebali büyük
﻿Cübbeli Ahmet şimdi de İmamoğlu'nu hedef aldı: Ona oy verenlerin vebali büyük
﻿Yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak
5
﻿Yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak
﻿Yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak
﻿İYİ Partili Türkkan’dan AKP’li Özalan’a ‘HDP’ mesajı: İki gündür çıkmıyor ininden
6
﻿İYİ Partili Türkkan’dan AKP’li Özalan’a ‘HDP’ mesajı: İki gündür çıkmıyor ininden
﻿İYİ Partili Türkkan’dan AKP’li Özalan’a ‘HDP’ mesajı: İki gündür çıkmıyor ininden
﻿Rıdvan Dilmen'den olay sözler: Galatasaray tarihi fark atabilirdi
7
﻿Rıdvan Dilmen'den olay sözler: Galatasaray tarihi fark atabilirdi
﻿Rıdvan Dilmen'den olay sözler: Galatasaray tarihi fark atabilirdi
﻿Kılıç Milli Takımı dünya şampiyonu
﻿Kılıç Milli Takımı dünya şampiyonu
﻿Kılıç Milli Takımı dünya şampiyonu
﻿Kocaeli İzmit Belediyesi 10 işçi alacak
﻿Kocaeli İzmit Belediyesi 10 işçi alacak
﻿Kocaeli İzmit Belediyesi 10 işçi alacak
﻿44. İstanbul Maratonu'nda zafer Afrikalı atletlerin
﻿44. İstanbul Maratonu'nda zafer Afrikalı atletlerin
﻿44. İstanbul Maratonu'nda zafer Afrikalı atletlerin
﻿Aydın’da 2 bin 579 gram uyuşturucu ele geçirildi
﻿Aydın’da 2 bin 579 gram uyuşturucu ele geçirildi
﻿Aydın’da 2 bin 579 gram uyuşturucu ele geçirildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.