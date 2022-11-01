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Elon Musk Twitter'daki yasaklı hesapların ne zaman açılacağını açıkladı. Şartı var

Elon Musk, Twitter 'ı satın aldıktan sonra yasaklı hesapların ne zaman açılacağını açıkladı. Ünlü iş insanı yasaklı hesaplarının yasağının hemen kaldırılmayacağını bazı kriterlerin aranacağını söyledi.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 11:52
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Elon Musk Twitter'da bulunan yasaklı hesaplara ne olacağını açıkladı

Elon Musk Twitter'daki yasaklı hesapların ne zaman açılacağını açıkladı. Şartı var
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Elon Musk’ın kısa sürelik Twitter CEO’su olacağını ve yasaklı kişilerin geri dönmesi için izin vereceği iddiası sosyal medya gündemini salladı. Elon Musk’ın satın alımı sonrasında özellikle eski ABD Başkanı Donald Trump hayranlarının en çok merak ettiği konu Trump’ın hesabının yeniden aktive edilip edilmeyeceği oldu. Ancak Musk, bu haberlerden sonra bu durumun hemen gerçekleşmeyeceğini ve belirli kriterleri olacağını söyledi.

Ünlü iş insanı Musk, Twitter’dan men edilen kişiler için bir içerik denetleme konseyi oluşturacağını duyurdu. Farklı bakış açılarından oluşacak olan bu grubun, yasaklı hesapların Twitter’a dönüp dönmeyeceği konusunda toplanacağının altını çizdi. Twitter’ın yeni sahibi, içerik konseyi oluşmadan ve toplanmadan önce yasaklı hesapların aktif hale gelmeyeceğini söyledi.

Musk ayrıca Twitter’ı satın alır almaz CEO Parag Agrawal, CFO Ned Segal ve hukuk sorumlusu Vijaya Gadde’yi işten çıkardı.

Vijaya Gadde, Donald Trump’ın hesabını askıya almada önemli rol oynamıştı. Ek olarak kovulan bu isimlerin şirkete bir daha dönemeyecekleri de iddialar arasında olarak belirtildi.

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