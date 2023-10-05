Elon Musk Twitter'dan bir özelliği daha kaldırdı

Elon Musk Twitter'ı satın aldıktan sonra adını ve bazı özelliklerini kaldırdı. Şimdi ise uygulamadan haber bağlantılarını sildi.

Elon Musk Twitter'dan bir özelliği daha kaldırdı

Editör: Özlem KIRAL

İş insanı Elon Musk Twitter'daki değişikliklerine devam ediyor.

Son olarak Musk Twitter'dan haber sitelerinin paylaşımlarında bulunan bağlantıları sildi.

Elon Musk bu değişikliği ‘estetik kaygılarla’ yaptığı düşünülüyor.

Gönderilerin daha iyi görünmesini amaçladığını söyledi.

X’teki haber bağlantıları görsel, sitenin adresi ve kısaltılmış başlıkla birlikte ‘kart’ olarak kullanıcıların zaman akışında görülüyordu.

Yeni formatta bağlantılarda sadece görsel yer alıyor.

Görselin sol alt köşesindeyse bağlantı bilgisi var. Artık haber sayfasının uzun linki görülmüyor. Kullanıcılar ilgili sayfayı ziyaret etmek isterlerse resme tıklayarak siteye erişim sağlıyor.

Yeni paylaşıma bir örnek:

isis.png

Artık başlık kısmının altında haberin linki görülmüyor, söz konusu link fotoğrafa gömülü halde çıkıyor ve fotoğrafın sol alt kısmında görülüyor.

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