Elon Musk açıkladı. Twitter'dan nasıl gelir elde edecek

Elon Musk; geçtiğimiz aylarda ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’da aktif edilen Twitter Blue özelliğinin fiyatı, 2.99 dolardan 4.99 dolara yükseltme kararı almıştı. Twitter’daki kişilere reklamsız Twitter deneyimi sunmak isteyen Musk’ın ücretli üyelik modelinde ise bazı farklı ve yeni özelliklerinin olacağı ortaya çıktı.

Şirketin sahibi Musk bi yeniliklerden en önemli özelliklerinden birini Tweet’i geri alma olan ‘Blue’ olarak tanımladı. Bu özellikle kullanıcılar bir tweeti gönderdikten sonra henüz başkaları tarafından görülmeden geri çekme imkanı sunacak. Tweet düzenle özelliğinden farklı olan Tweet geri alma özelliği bu yönüyle de birçok kullanıcı tarafından beğeni kazandı.

Geçen yıllarda Twitter’daki karakter sınırının 140’tan 280’e çıkarıldığı ve karakter sınırını kaldırmak için hazırlıklara başlandığı belirtildi. Bu özelliğin sadece Blue üyelik sahiplerine sunulacağı aktarıldı.

Tanıtılan bir diğer özellikte ise video uzunluğu ve kalitesi olarak tanımlandı. Twitter ve dolayısıyla Musk, maksimum video süresini 2 dakika 20 saniyeden 42 dakikaya çıkaracağını duyurdu. Artık kullanıcılar, 1080p video yükleyebileceğini belirtti. Günümüzde Twitter’a yüklenen videoların kalitesinin ciddi oranda düştüğü bilinmektedir.

Özgün içerik üreten kullanıcıları sevindirmek isteyen Musk, para kazanmayı sağlayan bir gelir modeli üzerinde çalıştığını ifade etti. Henüz detayları belli olmasa da blogger olarak tabir edilen içerik üreticiler tıpkı Medium platformunda olduğu gibi gelir elde edecek.

KULLANICILARA SUNULAN TWİTTER BLUE ÖZELLİKLERİ ŞU ŞEKİLDE:

Reklamsız Makaleler: ABD merkezli popüler yayıncılardan oluşan bir ağda reklamsız okuma deneyimi sunacak.

En Popüler Makaleler: Ağında son 24 saatte en çok paylaşılan makalelere göz atmayı sağlayacak.

Okuyucu: Uzun tweet dizilerini okumanın daha kolay yolu bulunacak. Tweet dizisinin üst kısmındaki okuyucu simgesine dokunarak Okuyucu özelliği açılacak veya kullanıcılar bunu metin boyutunu değiştirerek kullanacak.

Yer İşareti Klasörleri: Kişiler işaretlerini klasörlerde düzenleyerek kaydırma sürecini kısaltacak.

Gezintiyi kişiselleştir: En çok kullanılan sayfaları sekme çubuğundan ayarlayacak.

Uygulama Teması: Twitter deneyimi için sadece kişinin kendisinin görebileceği yeni bir tema rengi seçebilecek.

Daha uzun videolar yükleme: Paylaşacak daha fazla şey olduğunda 10 dakikaya kadar videolar yükleyip tweetlenebilecek.

Sabitlenen sohbetler: Favori sohbetleri Direkt Mesaj gelen kutunun en üstüne sabitlemek için sohbeti kaydırmaya olanak sağlanacak.