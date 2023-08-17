Elon Musk Twitter’ın bir özelliğini daha paralı yaptı

Twitter'ın sahibi Elon Musk, TweetDeck veya yeni adıyla X Pro kullanımını paralı yapacağını duyurdu.

Elon Musk Twitter’ın bir özelliğini daha paralı yaptı

Editör: Osmancan EROK

Twitter'ın adını X olarak değiştiren Elon Musk, şimdi de TweetDeck veya yeni adıyla X Pro'yu ücretli yapma kararı aldı.

Kullanıcıların bu aydan itibaren TweetDeck’e erişmek için X Premium’a abone olmak zorunda kalacağının altı çizildi.

2011 yılında Twitter tarafından alınmasından bu yana Twitter kullanıcıları için ücretsiz olan TweetDeck'in sunduğu özellikler ise şu şekilde:

Özelleştirilebilir sütunlar, tweet zamanlama ve anahtar kelimeler ile hashtag’leri takip etme.

KAÇ TL OLACAK?

X Premium’un ülkemizde ayda 150 TL’den sunulduğunu da belirtmek gerekiyor.

q.png

Öne Çıkanlar
AKP’nin taşeronlaştırdığı ASM sistemi arapsaçına döndü: Doktorlar taşeron, sağlıkçılar grup elemanı oldu
AKP’nin taşeronlaştırdığı ASM sistemi arapsaçına döndü: Doktorlar taşeron, sağlıkçılar grup elemanı oldu
E-devlet'ten TC kimlik numarası herkese nasıl gizlenir
E-devlet'ten TC kimlik numarası herkese nasıl gizlenir
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
Son Haberler
İsrail, Batı Şeria'da 1 Filistinliyi öldürdü Dünya
İsrail, Batı Şeria'da 1 Filistinliyi öldürdü
Eminönü'nde halk otobüsü denize düştü Güncel
Eminönü'nde halk otobüsü denize düştü
Polonya sandık başına gidiyor. Konu: göçmenler Dünya
Polonya sandık başına gidiyor. Konu: göçmenler
Şenol Güneş'ten sürpriz karar. Neftçi 11'i belli oldu. Maç şifresiz kanalda Spor
Şenol Güneş'ten sürpriz karar. Neftçi 11'i belli oldu. Maç şifresiz kanalda
İstanbul'da huzur denetimi Güncel
İstanbul'da huzur denetimi
İsmail Kartal'dan rotasyon kararı. F.Bahçe'nin Maribor 11'i belli oldu Spor
İsmail Kartal'dan rotasyon kararı. F.Bahçe'nin Maribor 11'i belli oldu
Zafer Arapkirli Arapların maskesini düşürdü. Arapların Sportswashing yöntemini ifşa etti Spor
Zafer Arapkirli Arapların maskesini düşürdü. Arapların Sportswashing yöntemini ifşa etti