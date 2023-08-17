Elon Musk Twitter’ın bir özelliğini daha paralı yaptı

Editör: Osmancan EROK
Twitter'ın adını X olarak değiştiren Elon Musk, şimdi de TweetDeck veya yeni adıyla X Pro'yu ücretli yapma kararı aldı.
Kullanıcıların bu aydan itibaren TweetDeck’e erişmek için X Premium’a abone olmak zorunda kalacağının altı çizildi.
2011 yılında Twitter tarafından alınmasından bu yana Twitter kullanıcıları için ücretsiz olan TweetDeck'in sunduğu özellikler ise şu şekilde:
Özelleştirilebilir sütunlar, tweet zamanlama ve anahtar kelimeler ile hashtag’leri takip etme.
KAÇ TL OLACAK?
X Premium’un ülkemizde ayda 150 TL’den sunulduğunu da belirtmek gerekiyor.