Elon Musk Twitter’ın bir özelliğini daha paralı yaptı

Editör: Osmancan EROK

Twitter'ın adını X olarak değiştiren Elon Musk, şimdi de TweetDeck veya yeni adıyla X Pro'yu ücretli yapma kararı aldı.

Kullanıcıların bu aydan itibaren TweetDeck’e erişmek için X Premium’a abone olmak zorunda kalacağının altı çizildi.

2011 yılında Twitter tarafından alınmasından bu yana Twitter kullanıcıları için ücretsiz olan TweetDeck'in sunduğu özellikler ise şu şekilde:

Özelleştirilebilir sütunlar, tweet zamanlama ve anahtar kelimeler ile hashtag’leri takip etme.

KAÇ TL OLACAK?

X Premium’un ülkemizde ayda 150 TL’den sunulduğunu da belirtmek gerekiyor.