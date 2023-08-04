Elon Musk Twitter'ın yeni özelliğini duyurdu

X'i eski adıyla Twitter'ı satın aldığı günden bu yana popüler sosyal medya uygulamasına getirdiği ücretli özelliklerle gündem olan Elon Musk, yeni bir ücretli özelliği daha kullanıcıların hizmetine sundu.

X’den video indirmek isteyen kullanıcılar, şimdiye kadar üçüncü parti video indiricileri ve programları kullanıyordu.

YENİ ÜCRETLİ ÖZELLİK KULLANIMA AÇILDI

Kullanıcılara daha gelişmiş özelleştirme seçenekleri, okunmamış tweetlerin işaretlenmesi, tweetleri kolayca geri alma, abonelik iptal etme seçeneği ve öncelikli müşteri hizmetleri gibi özellikler sağlayan Blue aboneliği olan X kulanıcıları, video indirme özelliğinden faydalanabilecek.

Donanımhaber'in derlediği bilgilere göre; Blue aboneliği için ödeme yapan kişilerden oluşan doğrulanmış kullanıcılar, “download video” seçeneğini görebiliyor.

X video indirmenin çok daha basitleşeceğini açıklayan Musk, Twitter’dan video indirme adımlarını şu şekilde paylaştı:

"Canlı video artık oldukça iyi çalışıyor. Yayınladığınızda kamera gibi görünen düğmeye dokunmanız yeterli."