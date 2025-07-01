Elon Musk ve Trump yeniden karşı karşıya: Tartışmalı tasarıyı ‘Utanç’ olarak niteledi

ABD’de gündemin üst sıralarında Başkan Trump’ın Kongre’den geçirmeye çalıştığı ve adını “Harika büyük güzel tasarı” adını koyduğu dev yasa tasarısı bulunuyor.

Toplam 940 sayfadan oluşan tasarı, Trump’ın ilk döneminde yürürlüğe giren 2017 vergi indirimlerini uzatıyor, bazı vergileri daha da azaltıyor ve ordu ile sınır güvenliğine daha fazla kaynak ayırıyor. Tasarı, aynı zamanda borç tavanını da trilyonlarca dolar artırarak ABD'nin borç temerrüdü riskini önlemeyi hedefliyor.

Kongre Vergi Komitesi’ne göre yasa, önümüzdeki 10 yıl içinde federal hükümetin gelirlerini yaklaşık 4,5 trilyon dolar azaltacak. Bu da şu anda 36,2 trilyon dolar olan kamu borcunu ciddi şekilde artıracak. Beyaz Saray ise bütçe açığının yıllık 1.4 trilyon dolar azaltılacağını savunuyor.

ABD Senatosu’nda görüşülen tasarının kabul edilip edilmeyeceği henüz belirsizliğini koruyor. Demokratlar tasarıya sert bir şekilde karşı çıkarken Cumhuriyetçilerin de büyük kesintiler içeren tasarıya toplu bir şekilde onay vermesi beklenmiyor.

ELON MUSK VE TUMP KARŞI KARŞIYA GELDİ

Söz konusu tasarı ile ilgili tartışmalar devam ederken Elon Musk ve ABD Başkanı Trump bir kez daha karşı karşıya geldi. Trump seçilmesinde aktif rol oynayan ve bir süre sonra Beyaz Saray’daki görevini bırakan ünlü milyarder, bir anda Trump’ın en ciddi muhalifi haline geldi. Bir süredir ‘yeni parti kurma’ sinyalleri veren Elon Musk, tartışmalı tasarıya sert sözlerle karşı çıktı.

Musk, "Hükümet harcamalarını azaltma kampanyası yürüten ve hemen ardından tarihin en büyük borç artışına oy veren her Kongre üyesi utançtan başını öne eğmeli! Ve eğer bu Dünya'da yapacağım son şey buysa, gelecek yıl ön seçimlerini kaybedecekler” ifadelerini kullandı.

BİR KEZ DAHA ‘YENİ PARTİ’ SİNYALİ VERDİ

Ünlü milyarder tartışmalı yasa tasarısına karşı çıkarken bir kez daha ‘Yeni parti’ sinyali verdi. “Çılgınca harcama tasarısı geçerse, ertesi gün Amerika Partisi kurulacak" diyen Musk, "Ülkemizin Demokrat-Cumhuriyetçi tek partili sisteme alternatif bir sisteme ihtiyacı var ki, halkın gerçek bir sesi olsun" dedi.

TRUMP’IN EN BÜYÜK DESTEKÇİLERİNDEN BİRİYDİ

Musk, uzun süredir Trump yönetimiyle aynı doğrultuda, sınırların kapatılmasını, sınır dışı edilmesini ve yasadışı göçün durdurulmasını destekliyor.

Ancak iç politika tasarısı Tesla CEO'su ile Beyaz Saray arasında bir anlaşmazlığa yol açmış gibi görünüyor. Musk, Cumhuriyetçi politika tasarısının borcu artıracağını ve buna "borç köleliği" adını vereceğini savundu.

Öte yandan analistler, Elon Musk’ın yeni parti kurmasını pek olası görmediklerini kaydederken, Trump’a muhalif olan farklı kesimlerin Elon Musk’ın etrafında konsolide olması fikrinin gerçek dışı olduğunun altını çiziyor.