Elon Musk X’in gelirlerini Gazze’ye bağışlayacak

Elon Musk, yeni adıyla ‘X’ olan Twitter’ın reklam ve abonelik gelirlerini Gazze’deki Kızılhaç’a bağışlayacağını duyurdu.

Naim Arıoğlu KAYNAK: Haber Merkezi
Elon Musk X’in gelirlerini Gazze’ye bağışlayacak

Amerikalı iş insanı ve ‘X’ platformunun sahibi Elon Musk, sosyal medya hesabından gündem yaratan bir açıklama yaptı.

İsrail ile Filistin arasındaki savaşın ilk günlerinden itibaren Filistin’i destekleyen ve bu yüzden eleştiri konusu olan Elon Musk Gazze’ye desteğini sürdürüyor. Son olarak X’in reklam ve abonelik gelirlerini Gazze’deki Kızıl Haç’a bağışlayacağını duyuran Musk bir kez daha dünyanın gündeminde.

Musk, X üzerinden yaptığı açıklamada, "X Corp, Gazze'deki savaşla ilgili reklam ve aboneliklerden elde edilen tüm geliri İsrail'deki hastanelere ve Gazze'deki Kızılhaç/Ay'a bağışlayacak" dedi.

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Gazze’ye destek verdiği için birçok batılı siyasi, gazeteci ve büyük firmaların eleştiri noktası haline gelen Musk, gelen tüm tepkilere rağmen geri adım atmıyor.

Musk’ın Gazze’ye yardımda bulunacağını bildirdiği gönderide bir kullanıcı ile arasında geçen diyalog dikkat çekti.

X platformu üzerinde “Viral News NYC” kullanıcı adını kullanan bir kişi Musk’a hitaben, “Bağış yapacak olmanız harika. Paranın Hamas’ın eline geçmeyeceğini nerden biliyorsunuz?” diye sordu.

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Musk ise fonların nasıl harcanacağını takip edeceklerini belirttiği cevabında, “Fonların nasıl harcandığını takip edeceğiz ve Kızılhaç/Ay'dan geçeceğiz. Daha iyi fikirlere açığız. Irkına, inancına, dinine ya da başka bir şeye bakmaksızın masumları önemsemeliyiz” ifadelerini kullandı.

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