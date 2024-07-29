Elon Musk, yapay zeka ile üretilmiş Kamala Harris videosu nedeniyle suçlanıyor

Musk’ın videoyu paylaşırken parodi olduğunu belirtmemesi, yapay zekanın manipülasyon ve yanlış bilgi yayma amacıyla kullanımı ile ilgili tartışmaları alevlendirdi.

Tesla CEO'su Elon Musk'ı, X hesabı üzerinden, ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti’nin başkan adayı Kamala Harris'in seçim kampanyasına yönelik manipüle edilmiş bir parodi videosu paylaştı. Musk'ın hesabı üzerinden 133 milyon izleyiciye ulaşan video nedeniyle, Harris’in kampanya ekibi Musk’ı "manipüle edilmiş yalanlar yaymakla" suçladı.

ABD’nin Kasım’da gerçekleşecek Başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi aday Donald Trump’ı destekleyen Musk’ın yeniden paylaştığı videoda, Harris'in yapay zeka seslendirmesiyle "Seçildim çünkü hem siyah hem kadınım yani beni eleştirmeye kalkarsan aynı anda hem cinsiyetçi hem de ırkçı olursun" dediği duyuluyor.

Demokrat Partili senatör Amy Klobuchar, Musk'ı X platformunun kurallarını ihlal etmekle suçladı. X’in medya politikasına göre, "insanları aldatabilecek veya kafa karışıklığına neden olabilecek manipüle edilmiş medya paylaşımına" izin verilmiyor.

Harris’in parodi videosu ilk olarak, @MrReaganUSA hesabı tarafından parodi olduğu ifade edilerek paylaşılmış, ancak Musk’ın videoyu yeniden paylaşımında parodi olduğu belirtilmemişti.

ABD medyasına değerlendirmelerde bulunan Deepfake uzmanları birçok kişinin bahse konu videonun parodi olduğunu anlayabileceğini ancak yine de yapay zeka ve Deepfake’in manipülasyon konusunda tehlikeli olabileceğini söyledi.

Uzmanlar yapay zekanın ve teknoloji devlerinin insanların tercihleri üzerinde gittikçe daha belirleyici bir etkisi olabileceğini ve bunun demokrasi açısından kaygı verici olduğunu belirtti.