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Elon Musk şirketleri birbirine karıştırdı. SpaceX'ten Twitter'a reklam

Elon Musk Twitter'ı satın alamadan önce dünyanın en zengin insanı olmasının yanında SapaceX şirketiyle de biliniyordu. Dün gerçekleşen bir olayda Elon Musk'ın neden olduğu bilinmeyen bir şekilde Twitter'a, SpaceX reklamı verildiği ifade edildi.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 12:47
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Elon Musk yeni aldığı Twitter'a SpaceX reklamı verdi

Elon Musk şirketleri birbirine karıştırdı. SpaceX'ten Twitter'a reklam
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Elon Musk'ın şirketi SpaceX, yine Elon Musk'ın şirketi olan Twitter'a, Elon Musk'ın popülerliğini artıran en önemli hizmetlerinden biri olan Starlink için reklam siparişi verdiği ortaya çıktı. 

CNBC'nin haberinde yer alan bilgilere göre, SpaceX, Elon Musk'ın 44 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın aldığı ve şu anda CEO olarak görev yaptığı sosyal medya şirketi Twitter’dan temin edilebilen en büyük reklam paketlerinden birini sipariş etti.

Sosyal medya işletmesinin dahili kayıtlarına göre kampanya, İspanya ve Avustralya'da Twitter'da SpaceX'in sahip olduğu ve işlettiği Starlink adlı uydu internet hizmetini tanıtacak.

250.000 DOLARDAN FAZLA

SpaceX’in Starlink’i tanıtmak için satın aldığı reklam kampanyası “devralma” olarak tanımlandı. İsminin açıklanmasını istemeyen eski bir Twitter çalışanı, bir şirket bu paketlerden birini satın aldığında, markasını tam bir gün boyunca ana Twitter zaman çizelgesinin en üstüne koymak için tipik olarak 250.000 dolardan fazla harcar açıklamalarında bulundu.

Şu anda şirkette bulunan ve aktif çalışanlarla eski çalışanlar, SpaceX’in genellikle Twitter’dan büyük reklam paketleri satın almadığını belirtti.

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