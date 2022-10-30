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Twitter'ı satın alma işlemi tamamlandıktan sonra Elon Musk bu kez de YouTube'a göz kırptı

Dünyanın en zengin iş insanlarından Elon Musk, geçtiğimiz cuma günü Twitter'ı resmi olarak satın almıştı. İş insanının Twitter kullanıcı adını etiketleyerek soru soran kullanıcıları Elon Musk'a YouTube konusunda bir fikir verdi. Musk göz kırptı.

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 09:10
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Elon Musk YouTube'daki içerik sistemini Twitter'a da getirebilir

Twitter'ı satın alma işlemi tamamlandıktan sonra Elon Musk bu kez de YouTube'a göz kırptı
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Geçtiğimiz cuma günü Elon Musk Twitter'ı resmen almış ve yeni uygulamalarını yerine getirmeye başlamıştı.

Musk'ın bu işlemi tamamlanır tamamlanmaz dünya gündeminde Musk'ın bu satın alma işlemi konuşulur hale gelmişti. Ünlü iş insanının Twitter hesabından da konunun takipçileri Musk'ı etiketleyerek bir tweet zinciri oluşturdu. Musk'ın Tweet zincirine verdiği yanıt kafaları karıştırdı. 

Tweet zincirinde @EmmetPeppers isimli bir kullanıcı, "@elonmusk devraldığında, @TwitterSpaces platformunun videoya doğru evrilip içerik oluşturma konusunda @YouTube'la rekabet edip edemeyeceğini merak ediyorum..." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine @stevenmarkryan isimli bir kullanıcı ise "Twitter'ın şu anda bir YouTube klonu ortaya çıkarmaması çılgınlık. Tweet'lerimin yarısı YouTube video bağlantıları. Twitter buradan herhangi bir fayda sağlamıyor. Kullanıcılar Twitter'da para kazanılan videoları izleyebilseydi, Twitter reklam geliri elde edecek ve gelirleri büyük ölçüde artıracaktı." dedi.

Elon Musk bu ifadelere göz kırpma emojisini kullanarak yanıt verdi. Bu da Musk'ın Twitter'a böylesine büyük bir güncelleme getirebileceği şeklinde yorumlandı.

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