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Elon Musk'a bir darbe de İrlanda'dan

Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ın geçtiğimiz aylarda Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasının ardından İrlanda Veri Koruma Komisyonu, Twitter'a veri ihlali nedeniyle soruşturma açtığını duyurdu.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 06:32
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Elon Musk'a bir darbe de İrlanda'dan

Elon Musk'a bir darbe de İrlanda'dan
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İrlanda Veri Koruma Komisyonu, 5.4 milyon Twitter kullanıcısına ait verilerin kasımda internet ortamında yayınlandığını belirterek konuyla ilgili şirket yetkilileriyle görüştüğünü söyledi. Bu nedenle Twitter'ın, Avrupa Birliği (AB) Genel Veri Koruma Tüzüğü'nü ihlal etmiş olabileceğinden dolayı hakkında verilerle ilgili ihlaller nedeniyle soruşma başlatıldı.

Tesla ve SpaceX'in de sahibi olan Elon Musk, geçtiğimiz aylarda Twitter'ı 44 milyar dolara satın almıştı. Söz konusu satın alımın ardından Tesla hissedarları, Musk'ın dikkatinin dağıldığını düşünerek, endişe duymuş ve dolayısıyla Tesla'nın hisseleri düşmüştü.

Bu süreçte pek çok Twitter çalışanını işten çıkaran Musk, dünyanın en zengin insanı unvanını da kaybetmiş, sözkonusu soayal medya platformunun politikalarındaki değişikliklerden dolayı insanlar yeni bir platform arayışına girişmişti.

NE OLMUŞTU?

Twitter ağustosta bilgisayar korsanlarının sistemdeki bir açıktan faydalandığını duyurmuş ancak bundan etkilenen hesap sayısı hakkında bilgi vermemişti ancak medyada yer alan haberlerde, 5.4 milyon Twitter kullanıcısının bilgilerinin bilgisayar korsanlarının kullandığı bir internet forumunda 24 Kasım'da paylaşıldığı belirtilmişti.

İrlanda Veri Koruma Komisyonu, Aralık 2020'de bazı özel paylaşımların herkes tarafından görünür hale gelmesine yol açan bir hata nedeniyle Twitter'a 450 bin euro ceza kesmişti.

Bazı büyük teknoloji firmalarına ev sahipliği yapan İrlanda'nın Veri Koruma Komisyonu, olası ihlallerde yetkili düzenleyici olarak kabul ediliyor. İrlanda Veri Koruma Komisyonu'nun, ihlale konu olan şirkete ya küresel gelirinin yüzde 4'ü ya da 20 milyon euroya kadar ceza verme yetkisine sahip olduğu belirtiliyor. (AA)

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