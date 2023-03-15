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Muharrem İnce Elon Musk'a mesaj gönderdi. Gerçeği açıkla

Cumhurbaşkanı Adayı olan Memleket Partisi’nin Genel Başkanı Muharrem İnce, kendisini destekleyen sosyal medya hesaplarına yönelik ‘bot’ iddialarının ardından Twitter’in yeni sahibi Elon Musk’a yazdı. İnce Musk’a “Gerçeğin ne olduğunu açıklayabilir misin? Varsa, tüm adayların hesaplarından bot hesapları silebilir misiniz?” dedi.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 17:30
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Elon Musk'a Muharrem İnce mesaj gönderdi

Muharrem İnce Elon Musk'a mesaj gönderdi. Gerçeği açıkla
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Memleket Partisi Genel Başkanı ve partinin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, kendisini destekleyen bazı Twitter hesaplarının ‘bot hesap’ olduğuna yönelik iddia ve eleştiriler ardından platformun sahibi Elon Musk’tan talepte bulundu.

MUHARREM İNCE ELON MUSK’A İNGİLİZCE SESLENDİ

Twitter hesabından Elon Musk’ı etiketleyerek İngilizce tweet atan Muharrem İnce, “Dear Elon, my opponents are accusing young people who follow and support me on Twitter as "bot" accounts. Can you explain what the truth is? If any, can you delete bot accounts from all candidates' accounts? Thanks” yazdı.

BOT HESAPLARI SİLEBİLİR MİSİNİZ

İnce’nin tweetinin çevirisi şöyle:

“Sevgili Elon, rakiplerim Twitter'da beni takip eden ve destekleyen gençleri ‘bot’ hesaplar olarak suçluyor. Gerçeğin ne olduğunu açıklayabilir misiniz? Varsa, tüm adayların hesaplarından bot hesapları silebilir misiniz? Teşekkürler” diye yazdı.”

İşte o paylaşım:

İNCE’Yİ DESTEKLEYEN HESAPLAR KİM?

Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanı adaylığının açıklanması ardından Twitter’daki kampanyalarda bazı ‘bot hesaplar’ın bulunduğuna yönelik bulgular tespit edilmişti.

İddialara göre İnce’ye yönelik desteğin bir kısmının organik ancak bir kısmı ise bot hesaplardan geliyor. Bot hesapların Millet İttifakı’ndan oy çalmak için AKP tarafından yönlendirildiği de iddialar arasında.

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