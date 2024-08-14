Elon Musk’a tehdit

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Arianna Podesta, AB Komisyonu İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton'un, Trump röportajı öncesinde Musk'a gönderdiği mektuba ilişkin açıklamalarda bulundu.

AB Komisyonu yönetiminin Musk'a gönderilen mektupla ilgisi olmadığına işaret eden Podesta, mektubun zamanlaması ve içeriğinin AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen veya Komisyon üyeleri ile koordine edilmediğini ve bu konuda mutabık kalınmadığını belirtti.

AB Komisyonu Üyesi Breton, Musk'a Trump'la yapacağı yayın öncesinde tehdit içeren bir uyarı mektubu göndermiş ve bunu X sosyal medya platformundan paylaşmıştı.

Breton, Musk'tan yayında itidalli olmasını ve AB dijital kurallarına uygun davranmasını istemiş, gerektiği takdirde geçici tedbirler uygulamaya alabileceklerini kaydetmişti.

Musk da X hesabından Breton'a atıfta bulunarak, sinkaflı ifadeler içeren bir film görselini paylaşmış ve böyle yanıt vermek istediğini ancak asla bu kadar "kaba ve sorumsuzca" davranmayacağını belirtmişti.