Elon Musk'ın babasından Putin övgüsü

Yayın Tarihi: 11 Haziran 2025 / 14:07

Rusya'nın etkili ultra-milliyetçi işadamı ve Batı yaptırımları altında bulunan Konstantin Malofeev, pazartesi günü Moskova'da iki gün sürecek "2050 Gelecek Forumu" başlıklı bir konferansa ev sahipliği yapıyor. Kremlin'e yakınlığıyla bilinen Malofeev'in düzenlediği bu forum, Moskova'nın Batılı figürlerle ilişkilerini geliştirme yönündeki son adımı olarak öne çıkıyor. Konferansın konuşmacıları arasında Elon Musk'ın babası Errol Musk, İngiliz politikacı George Galloway ve Amerikalı komplo teorisyeni Alex Jones gibi isimlerin bulunması dikkat çekici.

KONFERANSTA TANIDIK YÜZLER

Malofeev ile birlikte konferansın eş organizatörü olan ultra-milliyetçi Rus ideolog Aleksandr Dugin, daha önce marjinal görülen bu figürlerin Rusya'nın 2022'deki Ukrayna işgali ve sonrasındaki agresif milliyetçi dönüşümüyle birlikte Moskova'da artan bir etki kazandığını belirtiyor. Forumda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukraynalı bir çocuk evinden Moskova tarafından alınan iki yaşındaki bir çocuğu evlat edinen kıdemli şahin siyasetçi Sergey Mironov gibi Rus yetkililer de yer alıyor. Konferansın konuları arasında "dış politika ve ulusal öncelikler", "kültür ve geleneksel değerler" ile "Rusya'da MAGA" başlıklı bir panel de bulunuyor.

ELON MUSK'IN BABASI PUTİN'İ ÖVDÜ

Konferansın açılışında Sergey Lavrov ile birlikte konuşan Errol Musk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "çok istikrarlı ve hoş bir adam" olarak tanımladı. 79 yaşındaki Errol Musk'ın daha önce de Rus lider hakkında hayranlığını dile getirdiği biliniyor. Bu yıl verdiği bir röportajda tüm ailesinin Putin'den "biraz etkilendiğini" iddia etmişti. Elon Musk'ın kendisi de ABD'nin Ukrayna'ya desteğine karşı en sesli eleştirenlerden biri haline geldi ve savaş boyunca Putin ile gizli görüşmeler yaptığı bildirildi. Errol Musk, Rus devlet medyasına verdiği demeçte, oğlu Elon ile eski ABD Başkanı Donald Trump arasındaki anlaşmazlığı küçümseyerek, "Çok stres altındalar, onlara biraz ara verin" ifadelerini kullandı.