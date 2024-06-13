Elon Musk'ın başı dertte

Kaynak: Haber Merkezi
Elon Musk'ın başı dertte

Eski çalışanları Elon Musk'a cinsel taciz ve haksız işten çıkarma nedeniyle dava açtı.

Musk, şirketinde "bilerek ve kasıtlı olarak düşmanca bir çalışma ortamı" yaratmakla suçlanıyor. Eski çalışanları Musk'ın işyerinde kadınları sık sık aşağıladığını ve sözlü tacizde bulunduğunu iddia ediyor.

Eski SpaceX çalışanları da Musk'ı suçlayan açık bir mektup yayınladıktan sonra intikam amacıyla kovulduklarını iddia ettiler. Onlara göre şirket sahibi, iç soruşturma yapılması yönündeki öneriye "Umurumda değil, kovun onları" diyerek konuyu sümen altı etti.

Davada ayrıca Musk'un da aralarında bulunduğu SpaceX yöneticilerinin bir kadın çalışana "bir iş arkadaşına şaplak atmanın doğru yolunu" gösteren bir video izlettikleri iddia ediliyor.

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