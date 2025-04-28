Elon Musk’ın devasa süper bilgisayarı Grok çevre kirliliğine sebep oluyor

Bölge sakinleri ve çevre aktivistleri, tesisin ilçe genelindeki en büyük hava kirleticilerinden biri haline geldiğini öne sürerken, Cuma günü konuyla ilgili bir halk sağlığı duruşması yapılması planlanıyor.

KİRLİLİK İDDİALARI VE TEPKİLER

Elon Musk'ın yapay zeka (AI) şirketi, şirketin yapay zeka sohbet robotu Grok'u güçlendirmek için Memphis, Tennessee'de inşa ettiği devasa süper bilgisayar nedeniyle tartışmaların odağında. Toplum sakinleri ve çevre aktivistleri, süper bilgisayarın geçen yaz faaliyete geçmesinden bu yana ilçe genelindeki en büyük hava kirleticilerinden biri haline geldiğini iddia ediyor. Ancak bazı yerel yetkililer, milyardere destek çıkarak Memphis'e yatırım yaptığını belirtiyor.

Tartışmanın tüm taraflarının dinleneceği ilk halk sağlığı departmanı duruşmasının Cuma günü yapılması planlanıyor. Duruşma öncesinde, tarihsel olarak Siyahların yaşadığı mahallelerdeki sakinlere, xAI'ın düşük emisyona sahip olduğunu iddia eden gizemli broşürler gönderildi. Aynı zamanda çevre grupları, yapay zeka şirketinin muhtemelen ne kadar kirlilik ürettiğine dair veri topluyor.

İZİNSİZ TÜRBİNLER VE RESMİ AÇIKLAMALAR

Anlaşmazlık, bu ayın başlarında Güney Çevre Hukuku Merkezi'nin (Southern Environmental Law Center - SELC), xAI'ın süper bilgisayarını çalıştırmaya yardımcı olmak için hava izni olmadan en az 35 taşınabilir metan gazı türbinini sessizce bölgeye taşıdığını ortaya çıkarmasıyla doruğa ulaştı. Grup, bu kadar çok jeneratörün bütün bir şehri besleyecek kapasitede olduğunu ve toksik ve kanserojen kirliliğin büyük yayıcıları olduğunu belirtiyor. Hukuk merkezi bu keşfi, xAI tesisinin uydu görüntülerini alarak yaptı.

Haberin duyulmasından günler sonra Memphis Belediye Başkanı Paul Young, bir kamu forumunda konuştu ve WREG News'e göre xAI ile temas halinde olduğunu ve şirketin tüm gaz jeneratörlerini kullanmadığını söyledi. xAI'ın Memphis'teki operasyonlarını uzun süredir destekleyen Young, şirketin Shelby İlçesi Sağlık Departmanı'na 15 jeneratör çalıştırmak için bekleyen bir izin başvurusu olduğunu belirtti.

YENİ KANITLAR VE ENDİŞELER

Şimdi, Güney Çevre Hukuku Merkezi, termal görüntüleme içeren yeni xAI fotoğrafları çekti. Bu fotoğraflar, 33 türbinin önemli miktarda ısı yaydığını gösteriyor, bu da fotoğraf çekildiği sırada hepsinin muhtemelen kullanımda olduğu anlamına geliyor.

Güney Çevre Hukuku Merkezi'nden kıdemli avukat Amanda Garcia, "xAI'ın herhangi bir izin veya kamu denetimi olmaksızın 30'dan fazla metan gazı türbinini çalıştırması dehşet verici," dedi. "xAI'ın güney Memphis veri merkezinde düzinelerce bu kirletici türbini çalıştırdığını açıklamaması, Memphislileri her gün soludukları havaya neyin pompalandığı konusunda karanlıkta bıraktı."

xAI, Young ve Shelby İlçesi Sağlık Departmanı yorum taleplerine yanıt vermedi.

Musk, xAI süper bilgisayarını "Colossus" olarak adlandırıyor. Görevi, xAI'ın sohbet robotu Grok için hesaplama gücü sağlamak. Colossus'u barındıran bina 13 futbol sahası büyüklüğünde ve Musk bunu iki katına çıkarmayı planladığını söyledi.

Geçen ay, xAI'ın oradaki altyapısını genişletmek için Memphis'te başka bir mülk satın aldı. Yeni mülk yaklaşık 93.000 metrekare.

TOPLUMSAL ETKİ VE GİZEMLİ BROŞÜRLER

Yapay zeka, hesaplamaları yapmak ve kullanıcı sorgularına hızlı yanıtlar vermek için muazzam miktarda enerji gerektirir. ABD'de bu elektriğin çoğunluğu fosil yakıtların yakılmasından elde ediliyor. xAI'ın birkaç kilometre yakınında, uzun süredir endüstriyel kirlilikle mücadele eden birkaç yerleşim bölgesi bulunuyor. Bu bölge tarihsel olarak Siyahların yaşadığı bir bölge olup, şehrin diğer bölgelerine göre daha yüksek kanser ve astım oranlarına ve daha düşük yaşam beklentisine sahip.

Bu topluluğun üyeleri, xAI'a karşı muhalefetlerini dile getirdiler ve şirket üzerinde daha fazla denetim ve çevre düzenlemesi çağrısında bulundular. Geçen hafta boyunca, buradaki binlerce sakin, posta yoluyla xAI'ın gaz türbinlerinden yayılan kirliliği önemsiz gösteren broşürler aldıklarını söyledi.

Broşürler, "Facts Over Fiction" (Kurgu Yerine Gerçekler) adlı anonim bir gruptan geliyor ve türbinlerin dizel veya kömür yerine gaz kullandıkları için "daha temiz teknoloji" ve "küçük" kirleticiler olduğunu iddia eden bir madde listesi içeriyor. Broşürler, jeneratörlerin düşük emisyonlu olduğunu ve Çevre Koruma Ajansı (EPA) ile Shelby İlçesi Sağlık Departmanı tarafından düzenlendiğini belirtiyor. Her iki kurum da xAI'ın gaz jeneratörleri için izin vermediklerini söyledi.

Broşürde, "O 15 xAI türbini mi?" diye soruluyor. "Hepimizin soluduğu havayı korumak için özel olarak tasarlandılar."

TEPKİLER VE ÇAĞRI

Memphis'in bu bölgesinden olan Tennessee eyalet temsilcisi Justin Pearson, bir Instagram gönderisinde broşürlerin "xAI'ın metan gazı kirliliği hakkında bize yalan söylediğini" ve "metan gazının daha fazla astım krizine, daha fazla solunum yolu hastalığına yol açtığını bildiğimizi" söyledi."