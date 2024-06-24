Elon Musk’ın eski eşi ünlü oyuncu ile evlendi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Elon Musk’ın eski eşi ünlü oyuncu ile evlendi

Elon Musk'un iki kez evlendiği eski eşi Talulah Riley, İngiliz oyuncu Thomas Brodie-Sangster ile evlendi.

Edinilen bilgilere göre Elon Musk'un eski eşi Talulah Riley ve oyuncu meslektaşı Thomas Brodie-Sangster Cumartesi günü İngiltere'deki St. George Kilisesi'nde aileleri ve arkadaşlarının huzurunda evlendi.

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38 yaşındaki Riley, bu özel gün için zarif bir elbise ve yere kadar uzanan bir duvak giyerek sarı buklelerini hafif göz alıcı bir gevşek topuz halinde şekillendirdi.

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34 yaşındaki oyuncu Thomas Brodie-Sangster ise şampanya renginde bir üst, çiçekli bir yelek, mavi bir palto ve ince çizgili gri bir pantolon giydi.

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Mart 2021'de “Sex Pistols” FX dizisinin setinde tanışan çift, düğünde oldukça neşeli görünüyordu.

Brodie-Sangster ile evlenmeden önce Riley, Musk'la 2010'dan 2012'ye ve ardından 2013'ten 2016'ya kadar iki kez evlendi.

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