Elon Musk’ın eski eşi ünlü oyuncu ile evlendi

Edinilen bilgilere göre Elon Musk'un eski eşi Talulah Riley ve oyuncu meslektaşı Thomas Brodie-Sangster Cumartesi günü İngiltere'deki St. George Kilisesi'nde aileleri ve arkadaşlarının huzurunda evlendi.

38 yaşındaki Riley, bu özel gün için zarif bir elbise ve yere kadar uzanan bir duvak giyerek sarı buklelerini hafif göz alıcı bir gevşek topuz halinde şekillendirdi.

34 yaşındaki oyuncu Thomas Brodie-Sangster ise şampanya renginde bir üst, çiçekli bir yelek, mavi bir palto ve ince çizgili gri bir pantolon giydi.

Mart 2021'de “Sex Pistols” FX dizisinin setinde tanışan çift, düğünde oldukça neşeli görünüyordu.

Brodie-Sangster ile evlenmeden önce Riley, Musk'la 2010'dan 2012'ye ve ardından 2013'ten 2016'ya kadar iki kez evlendi.