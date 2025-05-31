Elon Musk’ın gözü neden morardı? Macron ile dalga geçerek açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Elon Musk’ın gözü neden morardı? Macron ile dalga geçerek açıkladı

Beyaz Saray’daki görevi sona eren Elon Musk’ın gözündeki morluk büyük tartışmalara neden oldu. Gözündeki morluğun nedenini açıklayan ünlü milyarder, eşinden tokat yiyen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile dalga geçti.

Elon Musk, 130 gün süren Devlet Verimlilik Dairesi (DOGE) başkanlığı görevinin görevine veda etmek için dün Oval Ofis'e gitti.

Burada Musk'ın sağ gözünün altındaki morluk dikkat çekti. Sosyal medyada Musk'ın gözündeki morlukla ilgili tartışmalar başlarken, kullanıcılar "spor salonu kazasından siyasi bir kavgaya kadar" ihtimalleri sıraladı.

GÖZÜNDEKİ MORLUĞUN NEDENİNİ AÇIKLADI

Beyaz Saray'daki basın mensupları Musk'a “Gözünüze ne oldu?” diye sordu.

Musk, geçtiğimiz hafta eşinden tokat yerken kameralara yakalanan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la ilgili haberlerle dalga geçerek, “Fransa'nın yakınında bile değildim. Fransa'nın First Lady'sinin teğmen olmadığını bilmiyordum” dedi.

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Musk daha sonra beş yaşındaki oğlu X Æ A-Xii'yi kastederek, şunları söyledi: “Hayır, sadece küçük X ile takılıyordum. Ve dedim ki, 'Devam et, yüzüme yumruk at. O da öyle yaptı."

TRUMP GÜLEREK YANIT VERDİ

ABD Başkanı Donald Trump da konuya dahil oldu ve "Bunu yapan X miydi?” diye sordu. Musk “Evet” diye cevap verdi.

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Trump gülerek “X'i tanısaydın, X bunu yapabilirdi” dedi.

Musk, görevinden ayrılırken ise gazetecilere “Bu DOGE'un sonu değil. Sadece başlangıç” diye konuştu.

Öte yandan Musk'ın, Trump konuşurken sergilediği yüz ifadeleri de sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

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