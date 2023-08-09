Elon Musk'ın koçluk talebine Rus kafes dövüşçüsü şaşırtan cevap

Rus karma dövüş sanatları sporcusu Khabib Nurmagomedov, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformunun sahibi ElonMusk'ın, MarkZuckerberg ile yapacakları "kafes dövüşü" öncesi eğitim talebini reddetti.

KAYNAK: AA
Elon Musk'ın koçluk talebine Rus kafes dövüşçüsü şaşırtan cevap

TASS haber ajansının adının açıklanmasını istemeyen bir kaynağına dayandırdığı haberine göre, Musk, Zuckerberg ile yapacağı kafes dövüşü öncesinde eğitim vermesi için Nurmagomedov'dan koçluk talep etti.
Sporcu Nurmagomedov, Musk'ın talebini reddetmesinin nedeninin "prensip meselesi" olduğunu belirtti.
Kaynaklar, Nurmagomedov'ın spor ve koçluk kariyerini tamamladığını ve Musk için kararından geri dönmeyeceğini kaydetti.
Musk, Zuckerberg'e "Threads" adı verilen "Twitter alternatifi, metin tabanlı bir platform kuracağı" yönündeki haberlerin ardından dövüş için meydan okumuş, Zuckerberg de 22 Haziran'da yaptığı sosyal medyadaki paylaşımında, "kafes dövüşü" teklifini kabul ettiğini duyurmuştu.

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