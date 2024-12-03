Elon Musk’ın maaş paketi ikinci kez reddedildi

Tesla CEO’su Elon Musk’ın 2018'de onaylanan 56 milyar dolarlık maaş paketi, Delaware Mahkemesi’nde yeniden değerlendirildi. Şirket hissedarlarının %75’i tarafından onaylanmış olmasına rağmen, Yargıç Kathaleen McCormick paketin aşırı olduğunu ifade etti. Daha önce ocak ayında alınan karar doğrultusunda, mahkeme yönetim kurulunun Musk tarafından fazla etkilendiğini ve bağımsız karar alma yetisinin zayıfladığını belirtti.

Mahkeme, Tesla’nın bu maaş paketinin adil olduğunu kanıtlayamadığını vurguladı. Tesla ise bu kararı “yanlış” olarak nitelendirerek, hissedarların söz hakkının yargıçların kararlarının gölgesinde kaldığını savundu. Musk, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “Şirket kararlarını yargıçlar değil hissedarlar kontrol etmelidir” diyerek karara tepki gösterdi.

HUKUKİ VE EKONOMİK YANSIMALAR

Tesla’nın temyize gitme kararı, şirketin hukuk mücadelesinin süreceğini gösteriyor. Bazı uzmanlar, bu tür kararların çıkar çatışması yasalarını koruma adına önemli bir adım olduğunu düşünüyor. Delaware Üniversitesi Kurumsal Yönetim Merkezi’nden Charles Elson, mahkeme kararını “iyi gerekçelendirilmiş” olarak tanımladı. Elson, Tesla’nın yasal merkezini Teksas’a taşımasının, ileride benzer bir maaş paketi önerisi için zemin hazırlayabileceğini belirtti.

Musk, X, SpaceX ve Tesla gibi dev şirketleri yönetmenin yanı sıra dünyanın en zengin kişisi unvanını elinde bulunduruyor. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre net serveti yaklaşık 350 milyar dolar olan Musk, Donald Trump’ın başkanlık zaferi sonrası ABD’de oluşturulacak “Devlet Verimliliği Departmanı”nın başına getirildi. Yeni görev, bürokrasiyi azaltmayı ve federal kurumları yeniden yapılandırmayı hedefliyor.

TESLA HİSSEDARLARI VE GELECEK PLANLARI

Tesla hissedarlarının büyük çoğunluğu maaş paketini desteklese de mahkeme, bu onayın yeterli olmadığını ifade etti. Şirket ve Musk’a dava açan hissedar, 345 milyon dolar tazminat kazandı ancak talep ettiği 5.6 milyar dolarlık hisse talebi reddedildi.

Uzmanlar, kararın sadece küçük yatırımcıları değil, tüm yatırımcıları koruma amacı taşıdığı görüşünde. Gelecekteki maaş paketlerinin şekillenmesi, hem Tesla’nın hem de diğer şirketlerin kurumsal yönetim politikalarını yeniden değerlendirmesine yol açabilir.