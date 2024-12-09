Elon Musk’ın oğlu X’ten babasına Trump mesajı

Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk'ın 4 yaşındaki oğlunun sözlerini X'te gündem oldu.

Dört yaşındaki X Æ A-12 kısaca "X" babasına, seçilmiş başkan Donald Trump tarafından verilen Devlet Verimliliği Dairesi başkanlığı görevinde ne yapması gerektiğini söyledi.

Babasına verdiği cevap hem sosyal medyada hem de siyasi çevrelerde büyük yankı uyandırdı.

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"TRUMP'A YARDIM ET, AMERİKA'YI KURTAR"

Toplam 12 çocuğu olan 53 yaşındaki milyarderin, paylaştığı videoda oğluna “Ne yapmalıyım?” diye soruyor. X ise “Amerika'yı kurtar” cevabını veriyor. “Ve?” diye soran Musk'a küçük X, “Trump'a yardım et!” şeklinde yanıt veriyor.

Milyarder Musk'ın “Bu çocuğun harika içgüdüleri var” notuyla paylaştığı gönderi kısa sürede gündem oldu.

Küçük X, babasının iş hayatına eşlik etmeye devam ederken şimdiden dikkatleri üzerine çekmeye başladı.

Elon Musk ve oğlu, geçtiğimiz hafta Senato Çoğunluk Lideri John Thune ile görüşmek üzere Kongre Binası’na birlikte geldi.

Musk ve oğlu, Donald Trump’ın seçim zaferini kutlamak için düzenlenen Florida’nın Mar-a-Lago bölgesindeki kutlama organizasyonunda da dikkat çeken isimler arasındaydı.

MUSK'IN 12 ÇOCUĞU VAR

Elon Musk, farklı partnerlerinden toplam 12 çocuğa sahip. En küçük çocuğu X, Musk’ın Kanadalı müzisyen Grimes ile olan ilişkisinden dünyaya geldi. Musk’ın aile hayatı zaman zaman karmaşık tartışmalara da sahne oluyor.

Özellikle Musk’ın 20 yaşındaki kızı Vivian Jenna Wilson ile arasındaki gerilim dikkat çekiyor. Doğum adı Xavier olan Vivian, cinsiyet geçiş sürecini tamamladıktan sonra babasıyla mesafeli bir ilişki sürdürmeye başladı. Musk, kızını “komünist” olarak nitelendirirken, aralarındaki görüş ayrılıkları medyada geniş yer buldu.