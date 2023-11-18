Elon Musk’ın roketinin ömrü 2 buçuk dakika oldu

ABD'li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in geliştirdiği uzay aracı Starship, bugün, yerel saatle 07.30’da, ABD’nin Texas eyaletinde fırlatıldı. Fırlatıldıktan 2 buçuktan dakika sonra Starship uzay aracı patladı.

İçinde astronot ekibi bulunmayan ve yaklaşık 90 dakika sürmesi planlanan deneme uçuşu, fırlatmadan yaklaşık 2 buçuk dakika sonra, ‘ikinci aşama’ bölümünde gerçekleşen patlamanın ardından sona erdi.

Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan SpaceX’in mühendislerinden John Insprucker, “Bu denemeleri ders almak ve hatalarımızı görmek adına yapıyoruz. Bugün gerçekleştirilen denemede roketin 33 motoru da fırlatma esnasında başarılı şekilde çalıştı. Uçuşun ikinci aşamasında gerçekleştirilen patlamanın, otomatik uçuş sonlandırma sisteminin devreden çıkmakta gecikmesine bağlı olarak gerçekleştiğine inanıyoruz” dedi.

Ticari fırlatma sahalarını denetleyen ABD Federal Havacılık İdaresi tarafından olayla ilgili yapılan açıklamada ise, “Aracın kaybıyla sonuçlanan” bir kazanın meydana geldiği ve herhangi bir can kaybının yaşanmadığı belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Elon Musk’un sahibi olduğu SpaceX firmasının geçtiğimiz Nisan ayında yaptığı ilk fırlatma denemesinde Starship roketi, kalkışın ardından yaklaşık 4 dakika içinde motorlarda gerçekleşen arıza nedeniyle patlayarak Meksika Körfezi’ne düşmüştü. Elon Musk’un firması SpaceX, yapılan ilk başarısız denemenin ardından Meksika Körfezi’nde oluşan enkaz nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.