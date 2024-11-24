Elon Musk'ın Serveti 348 Milyar Dolara Yaklaştı

Elon Musk, 2024 yılı itibarıyla servetinde büyük bir artış yaşayarak 347,8 milyar dolara ulaştı. Bu, Musk’ın serveti için tüm zamanların en yüksek seviyesi olarak kaydedildi. Tesla’nın hisselerinde yaşanan yüzde 42’lik yükseliş ve yapay zeka girişimi xAI’ın 50 milyar dolarlık değerlemeye ulaşması, Musk'ın servetindeki bu devasa artışı tetikledi.

TESLA VE XAI’IN YÜKSELİŞİ MUSK’A REKOR KAZANÇ GETİRDİ

2024 yılı, Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk için son derece karlı bir yıl oldu. Tesla hisseleri, özellikle ABD başkanlık seçimlerinin ardından büyük bir değer kazandı. Musk, Tesla'nın değerinin 2021 yılındaki rekor seviyeyi geride bırakmasını sağlayarak, servetinde 118 milyar dolarlık bir artış kaydetti. Tesla hisselerinin seçim sonrası yükselmesi, yatırımcıların Donald Trump ile olan yakın ilişkilerinin Musk’a finansal avantaj sağladığını düşünmesiyle daha da hızlandı.

Musk’ın bu yılki kazancı, rakiplerini de geride bırakmayı başardı. Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un 219 milyar dolarlık servetinden 128 milyar dolar daha fazla bir değere ulaşan Musk, 2024’ün başından itibaren servetini 117,8 milyar dolar artırdı.

TESLA'NIN HİSSELERİ YÜKSELİYOR

Tesla hisseleri, Donald Trump’ın başkanlık seçimlerinde zafer kazanmasının ardından hızlı bir şekilde yükselmeye başladı. Yatırımcılar, Musk’ın Trump’a olan yakın desteği sayesinde Tesla’nın daha fazla fayda sağlayacağına inanarak, elektrikli araç üreticisinin hisselerine yoğun talep gösterdi. Tesla hisseleri cuma günü 352,56 dolardan kapanarak bir başka önemli zirveye ulaşmış oldu.

Business Insider’a konuşan Siebert’in baş yatırım sorumlusu Mark Malek, “Musk’ın Trump’a açık desteği, Tesla hisselerine bir tür prim ekledi” diyerek seçim sonuçlarının hisse fiyatlarındaki yükselişi tetiklediğini belirtti.

XAI’IN DEĞERLEMESİ SERVETİ ARTIRDI

Elon Musk’ın kişisel serveti, Tesla’daki yaklaşık yüzde 13’lük hissesi sayesinde büyük bir artış gösterdi. Tesla’nın piyasa değeri, cuma günü 1,1 trilyon dolara ulaşarak, Warren Buffett’ın Berkshire Hathaway’ini geride bıraktı. Ayrıca, Musk’ın yapay zeka girişimi xAI, son finansman turunda 50 milyar dolarlık bir değerlemeye ulaşarak servetine 5 milyar dolarlık ek bir katkı sağladı.

Tesla hisseleri, 2021’deki 410 dolarlık rekor seviyesinin gerisinde kalmaya devam etse de, şirketin ve Musk’ın teknoloji ile yapay zeka yatırımlarına olan ilgisi, hızla artan servetinin temel sebepleri arasında yer alıyor. Musk, sadece elektrikli araçlar değil, aynı zamanda yapay zeka alanındaki yatırımlarıyla da servetini güçlendiriyor.

2024, Musk’ın finansal anlamda zirveye çıkmasıyla sona ermeden önce, dünya çapında teknoloji ve yatırım dünyasında büyük yankı uyandıran gelişmelere imza atmaya devam edeceği tahmin ediliyor.