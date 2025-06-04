Elon Musk'ın siyasetle acı tanışması: Cumhuriyetçilerin Tesla'yı hedef alan yasasına öfke kustu

Musk, tasarıyı "iğrenç bir ucube" olarak nitelendirerek sert tepki gösterdi.

Musk'ın Başkan Donald Trump'a yakınlaşma motivasyonları ve servetinin ana kaynağı olan Tesla'dan uzakta 130 gün boyunca özel bir hükümet çalışanı olarak zaman geçirmesinin nedenleri hakkında çok şey yazıldı.

Sebepleri ne olursa olsun, Musk bu süreçten bazı kazanımlarla ayrıldı:

Tesla için bir miktar ücretsiz reklam sağlamayı başardı ve Starlink yavaş yavaş federal hükümetin bir parçası haline geliyor. Ancak iktidar koridorlarında dolaşması ve başkanın yanında durması, Tesla'yı Cumhuriyetçilerin temiz enerji ve elektrikli araçları batırma arzusundan muaf tutmadı.

"İĞRENÇ BİR UCUBE": MUSK'TAN YASA TASARISINA SERT TEPKİ

Salı günü (3 Haziran 2025) X platformu üzerinden adeta isyan eden Musk, "Üzgünüm ama artık dayanamıyorum," diye yazdı. "Bu devasa, çirkin, gereksiz harcamalarla dolu Kongre harcama yasa tasarısı iğrenç bir ucube."

Musk ayrıca, "Buna oy verenler utansın: yanlış yaptığınızı biliyorsunuz. Biliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Kongre Bütçe Ofisi henüz tasarının ve bütçe açığı üzerindeki etkisinin bir değerlendirmesini yapmadı, ancak kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Sorumlu Federal Bütçe Komitesi, bu hafta yasanın borca 3 trilyon dolar ekleyeceğini tahmin etti.

Musk'ın kamuoyuna yaptığı açıklamalarda uzlaşma tasarısını federal açıkları dizginleyemediği için kınadığı görülse de – bunun bir sorun olduğuna inanmadığını düşünmek için hiçbir neden yok – tasarıdan kişisel olarak aşağılanmış hissetmediğini hayal etmek zor. Axios'un bir haberi de bu durumu destekleyerek, Musk'ın "tasarıda ve genel olarak yönetimde lehte muamele kazanamadığı için hayal kırıklığına uğradığını" belirtti.

Musk'ın hissiyatı hakkında bilgi sahibi bir kaynak Axios'a, Elon'un "fena halde bozulduğunu" söyledi.

TESLA'NIN GELECEĞİNİ TEHDİT EDEN MADDELER

Eğer Tesla'ya düşmanca olan hükümler Senato'dan da geçerse, sadece Musk'ın duyguları değil, serveti de darbe alabilir.

Tesla'ya en büyük darbe, Elektrikli Araç (EA) vergi kredisindeki revizyonlardan gelecek. Bugün, uygun bir EA satın alan tüketiciler 7.500 dolara kadar talep edebiliyor ve bu hüküm 2032'ye kadar devam ediyor. Cumhuriyetçiler ise bunu 2026'da sonlandırmak ve araç başına 200.000 olan üretici üst sınırını yeniden getirmek istiyor. Otomobil üreticisi bu rakamı ilk aşanlardan olduğu için, bu üst sınır neredeyse doğrudan Tesla'yı hedef alıyor gibi görünüyor.

Ancak Cumhuriyetçiler bununla da kalmadı. Temiz enerjiye de darbe vurarak, çatı tipi güneş enerjisi kurulumlarının %30'luk vergi kredilerinden yararlanma olanağını ciddi şekilde kısıtladılar. Eğer geçerse, bu değişiklikler Tesla'nın son zamanlarda yıldan yıla %67 büyüyen enerji bölümünün altını oyacak. Bu iş kolu, Trump'ın gümrük vergileri nedeniyle zaten tehdit altındaydı. Tesla, üç aylık raporunda bu vergilerin "otomotiv işimize kıyasla enerji üretimi ve depolama işimiz üzerinde nispeten daha büyük bir etkiye sahip olacağını" belirtmişti.

BEYAZ SARAY'DAN MUSK'A "VEDA HEDİYESİ"

Musk'ın görevden ayrılmasından bir gün sonra, Cumartesi günü Beyaz Saray'dan gelen bir açıklamayla, Musk'ın desteklediği Jared Isaacman'in NASA yöneticiliği adaylığının geri çekildiği duyuruldu.