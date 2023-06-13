Elon Musk'ın yeni yazılımcısı 14 yaşında

Elon Musk'ın CEO'su olduğu SpaceX şirketine yeni bir yazılımcı alındı. Yazılımcının 14 yaşında ve üniversite mezunu olması dikkatlerden kaçmadı.

Elon Musk'ın yeni yazılımcısı 14 yaşında

11 yaşında Santa Clara Üniversitesi'nde öğrenim görmeye başlayan Kairan Quazi, 14 yaşındayken üniversiteden mezun olarak Elon Musk’ın CEO’luk yaptığı SpaceX’e girdi. Henüz çocuk yaşta hayatının işini bulan Quazi, Elon Musk tarafından kaçırılmadı.

Birkaç gün sonra bilgisayar bilimi ve mühendislik dalında dereceyle mezun olacak çocuk, SpaceX'in Starlink ekibinde yazılım mühendisi olarak hayatına devam edecek.

Quazi, bazı arkadaşlarının çocukluğun normal etkinliklerini kaçırdığını düşündüğünü, ancak kendisinin bu düşünceye katılmadığını söyledi.

ABC7 ile yaptığı bir röportajda Quazi, prestijli bir işbirliği programında zorlu lisansüstü dersler alabilecek birinin ortaokuldan mezun olması gerektiği fikrine katılmadığını söyledi.

Dahi olarak kabul edilen Quazi, üniversiteye sadece 11 yaşındayken başlamıştı. Ailesi, 2 yaşında tam cümlelerle konuşmaya başladığını duyurdu.

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