Elon Musk'tan dünyayı sarsan açıklama: Milyonlarca dolar ödendi

ABD'de Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yöneticisi ve milyarder iş insanı Elon Musk, Trump yönetiminin bayrağı Biden'dan devralmasının ardından faaliyetleriyle gündeme gelmeye devam ediyor.

ŞOKE EDEN İDDİA

Haftalardır geçmiş hükümetin yapmış olduğu harcamalara yönelik soruşturmalara imza atan Musk, bu kez tüm dünyayı ilgilendiren bir açıklamada bulundu. Daha önce sayısız kez yaptığı haberlerle "algı operasyonu" yapmakla eleştirilen İngiltere merkezli haber ajansı Reuters'ın, Biden döneminde para karşılığı toplum mühendisliği yaptığını öne sürdü.

"ALGI OPERASYONU İÇİN PARA ALDI"

Sahibi olduğu sosyal medya platformu X'te bir gönderi yayınlayan Musk, Reuters'ın geçtiğimiz dönemlerdeki ABD hükümetinden, toplumları yönlendirecek büyük çaplı manipülasyonlar için milyonlarca dolar para aldığını söyledi.

Musk yaptığı paylaşımda, "Reuters'a ABD hükümeti tarafından 'büyük çaplı toplumsal aldatmaca' nedeniyle milyonlarca dolar ödendi. Satın alma siparişinde tam olarak bunu yazıyor! Tamamen bir dolandırıcılık. Vay canına." ifadelerine yer verdi.

Musk, Mario Nawfal isimli kullanıcının ABD Savunma Bakanlığı tarafından 2018 ile 2022 arasında yapıldığını söylediği ödeme sayfasını paylaştığı bir görüntüye de yer verdi. Buna göre o dönemde Reuters'a "toplum mühendisliği" programı için 9 milyon dolar ödendi.

Musk'ın paylaşımına henüz Reuters'tan yanıt gelmezken söz konusu iddia bir kez daha tartışmaları beraberinde getirdi. Başta İsrail'in Gazze işgali olmak üzere sık sık algı operasyonu yapmakla suçlanan Reuters'ın geçmişte imza attığı skandallar akıllara geldi.

TÜRKİYE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

İngiliz ajansın geçtiğimiz yıllarda Türkiye ve Fransa'da Kovid-19 kısıtlamalarının 1 Temmuz'dan itibaren esnetileceğini duyurduğu haberinde, Türkiye için tercih ettiği fotoğraflar basın meslek örgütleri, gazeteciler ve Türk halkından büyük tepki toplamıştı.

Fransa'ya dair haberde, tedbirlerin esnetilmesiyle turistlerin Paris'e döndüğü, bir çiftin pandemi nedeniyle yarıda kalan balayını burada tamamladığı anlatılırken, Türkiye'ye ilişkin haberde kepengi kapalı dükkanlar önünde bir kağıt toplayıcısının fotoğrafı servis edilmişti. Reuters'ın haberde kullandığı bu fotoğraf, "algı operasyonu" olarak değerlendirilmişti.