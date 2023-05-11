Elon Musk'tan ilginç Twitter mesajları savunması: Kafama silah dayasalar bile

Editör: Özlem KIRAL

Geçtiğimiz aylardan bu yana gizlilik konusunda oldukça "veri ihlali" iddialarıyla karşılaşan sosyal medya uygulaması Twitter, üçüncü parti uygulamalar ile özel mesajların başkaları tarafından okunduğu iddialarına yanıt vermiş ve bu iddiaların doğru olabileceğine dikkat çekmişti.

Yarın itibariyle kullanıma sunulması beklenen yeni bir özellik sayesinde uygulamanın yöneticilerinin dahil kişilere ait özel mesajları okuyamayacağına dair açıklama yapıldı.

Öyle ki konuyla ilgili bir tweet atan Elon Musk şu ifadeleri kullandı:

”Uygulamanın en son sürümüyle, ileti dizisindeki herhangi bir mesajı (yalnızca en son değil) DM’den yanıtlayabilir ve herhangi bir emoji tepkisini kullanabilirsiniz. Şifreli DM’ler V1.0’ın piyasaya sürülmesi yarın gerçekleşecek ve hızla gelişecek. Yani kafama bir silah dayansa bile DM’lerinizi göremeyeceğim.

Çok yakında bu platformdaki herkesle sesli ve görüntülü sohbet etmek sizin elinizde olacak, böylece dünyanın herhangi bir yerindeki insanlarla telefon numaranızı vermeden konuşabileceksiniz.”