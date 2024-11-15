Elon Musk’tan İran-ABD Gerilimine Çözüm Arayışı

ABD medyasından edinilen bilgilere göre, Elon Musk, İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Amir Said İravani ile New York'ta yaptığı bir görüşmede, İran ve ABD arasındaki gerilimin nasıl azaltılabileceği konusunu ele aldı. Bu görüşme, Musk'ın talebi üzerine gerçekleştirildi ve bir saatten fazla sürdü.

Görüşmede, İravani, Musk'a Hazine'den yaptırım muafiyeti alması ve bazı işlerini Tahran'a taşınması gerektiğini belirtti. İki İranlı yetkilinin aktardığına göre, bu toplantı İran için geçici bir çözüm sunarken, doğrudan bir Amerikalı yetkiliyle görüşmekten kaçınma imkanı da sağladı.

Görüşmenin arka planında, 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan ABD'nin çekilmesi ve Trump yönetiminin İran'a yönelik sert yaptırımları yer alıyor. Trump, ilk döneminde İran'ın petrol gelirlerine ve uluslararası bankacılık işlemlerine kısıtlamalar getirmişti. Ayrıca, 2020 yılında İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin Irak'ta öldürülmesi emrini vererek gerilimi daha da artırmıştı.

Bu gelişmelerin ardından, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Trump yönetimiyle her türlü müzakereyi yasakladı. Özellikle Süleymani’nin öldürülmesinin intikamını alacağına dair İranlı yetkililerin yeminleri, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da kötüleşmesine neden oldu. Federal savcılar tarafından yapılan açıklamalara göre, İran, Trump’a suikast planladığını ileri sürerken, Tahran bu iddiaları yalanladı.