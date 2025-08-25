Elon Musk’tan rekabeti ateşleyecek yeni girişim!

Elon Musk, AI girişimi xAI bünyesinde “purely AI software company” (Tamamen yapay zeka destekli yazılım şirketi) vizyonuyla Macrohard adında yeni bir girişim başlattığını açıklayınca ortalık karıştı.

Seçtiği ismin İngilizce'de "Microsoft" isminin tam tersi bir kelime olarak denk gelmesi yeni bir rekabet ortamı konusunda soru işaretlerine neden oldu. Musk’ın ifadesiyle bu, “tongue-in-cheek” yani ince mizah amaçlı ama ciddi anlamda hayata geçirilecek bir proje.

xAI, 1 Ağustos 2025’te ABD Patent Ofisi’ne “Macrohard” ismiyle marka başvurusunda bulundu. Başvuru, AI ile insan konuşması, metin üretimi, kodlama, oyun geliştirme ve daha pek çok alanda indirilip kullanılabilir ürün hizmetlerini içeriyor.