Elon Musk’tan tartışma yaratan Grok hamlesi!

Kaynak: Haber Merkezi
Elon Musk’tan tartışma yaratan Grok hamlesi!

Son dönemlerle Grok’un skandallarla adından söz ettirmesinin hemen ardından Elon Musk’tan dikkat çeken bir hamle geldi.

Elon Musk sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla tartışmalı yapay zeka sohbet robotu Grok’un çocuklar için özel bir versiyonu üzerinde çalışıldığını açıkladı.

Söz konusu paylaşımda"Baby Grok’u çocuk dostu içeriklere odaklanan bir uygulama haline getireceğiz" ifadeleri yer aldı.

Paylaşımda yeni versiyonun ne zaman yayınlanacağına ya da nasıl bir eğitim sürecinden geçeceğiyle ilgili net bir bilgi yer almazken, son dönemlerde yaşanılanlardan ötürü Baby Grok’un ne kadar güvenilir olabileceği konusunda da tartışma yarattı

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Elon Musk’tan tartışma yaratan Grok hamlesi!
Elon Musk’tan tartışma yaratan Grok hamlesi!