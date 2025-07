Elon Musk’tan tartışma yaratan Grok hamlesi!

Elon Musk sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla tartışmalı yapay zeka sohbet robotu Grok’un çocuklar için özel bir versiyonu üzerinde çalışıldığını açıkladı.

Söz konusu paylaşımda"Baby Grok’u çocuk dostu içeriklere odaklanan bir uygulama haline getireceğiz" ifadeleri yer aldı.

We’re going to make Baby Grok @xAI, an app dedicated to kid-friendly content