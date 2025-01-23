Elon Musk'tan Trump’a yapay zeka girişimi eleştirisi

X, SpaceX ve Tesla’nın sahibi Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump’ın duyurduğu en az 100 milyar dolarlık yapay zeka altyapı girişimini eleştirdi. Musk, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada “Gerçekte bu paraya sahip değiller...SoftBank’in elinde 10 milyar dolardan az bir miktar var. Bunu güvenilir bir kaynaktan öğrendim” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün OpenAI, SoftBank ve Oracle şirketleri arasında ABD’de yapay zekayı güçlendirecek bir bilgi işlem altyapısı oluşturmak amacıyla en az 100 milyar dolar değerinde Stargate adında bir ortak girişim kurulduğunu duyurmuştu.

Stargate’e dahil olan şirketlerin, projeye nasıl fon sağlayacakları kamuya açıklanmadı. Ancak ABD medyasında durumu değerlendiren uzmanlara göre bu parayı hemen ellerinde bulundurmaları gerekmiyor, şirketlerin bu amaçla borç alabileceği ya da başka hisse yatırımcılarıyla anlaşabileceği ifade ediliyor.

Musk’ın OpenAI’ın CEO’su Sam Altman ile devam eden bir dava süreci de bulunuyor. Musk, daha önce Altman’a “güvenmediğini” söyleyerek, ChatGPT’nin en gelişmiş yapay zeka teknolojilerinden bazılarının özel müşterilere ayrılmasıyla kuruluşun orijinal kâr amacı gütmeyen misyonunu terk ettiğini savunuyor.