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UFO'larda Elon Musk'ın parmağı mı var?

Dünyanın bir çok farklı yerinde görülen ve bir kısmı düşürülen UFO'lar dünya çapında tedirginlik yaratırken, Elon Musk'ın yaptığı paylaşım sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 18:47
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Elon Musk'un UFO'larda parmağı mı var

UFO'larda Elon Musk'ın parmağı mı var?
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Dünyanın çok yerinde görülen ve 4'ü düşürülen UFO'lar büyük panik panik yaratırken, Elon Musk'ın attığı bir tweet şaşkınlığa neden oldu.

ABD merkezli uydu şirketi SpaceX'in kurucusu ve Twitter'ın sahibi Elon Musk'ın Twitter'da "Endişelenmeyin, sadece birkaç dostum uğradı" şeklindeki paylaşımı sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Binlerce beğeni ve retweet alan bu paylaşımın ardından takipçileri Musk'ın uzaylılarla temas kurduğunu ileri sürdü.

DÜNYANIN FARKLI NOKTALARINDA DÖRT UFO VURULDU

Bilindiği gibi Dünyanın dört bir yanından UFO ihbarları geliyor. Kanada Başbakanı Justin Trudeau 11 Şubat Cumartesi günü yaptığı açıklamada, bir Amerikan F-22 savaş uçağının Kanada'nın Yukon kenti üzerinde "araba boyutunda" tanımlanamayan bir uçan nesne (UFO) düşürdüğünü duyurmuştu.

Geçen hafta Kuzey Amerika üzerinde ABD hava kuvvetleri tarafından üç adet UFO vurulduğu bildirildi.

ABD'DEN ÇİN İDDİASI

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) vurulan son iki nesnenin "iddia edilen Çin balonuna pek benzemediğini" fakat Çin malı olduğundan şüphelendiklerini öne sürdü. 

ÇİN'DE DE UFO TESPİT EDİLDİ

Bu olayların ardından Çin Halk Cumhuriyeti, Qingdao yakınlarında bir UFO tespit edildiğini ve yetkililerin onu düşürmeye hazırlandıklarını bildirdi. 

Son olarak da Uruguay Hava Kuvvetleri, 10 Şubat gecesi gökyüzünde yanıp sönen ışıklar olduğuna dair ihbarlar olduğunu ve soruşturma başlatarak bölgeye müfettişler gönderdiğini açıkladı.

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