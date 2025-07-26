Eltisinin içeceğine karıştırdı tepsiyle servis etti: "İnci Taneleri" dizisindeki sahne gerçek oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA

Ankara’da bir düğünde yaşanan olay buda mı? olur dedirten cinstendi. Film sahneleri aratmayan görüntüler herkesi şok etti. Yaşanan olay. Yılmaz Erdoğan’ın rol ‘İnci taneleri’ dizisinde son bölümündeki sahnesi gerçek oldu.

Ankara’da bir düğünde yaşanan olay, film sahnelerini aratmadı. Necla Üstünel, oğlunun düğününde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. İddiaya göre, eltisi içeceğine antidepresan karıştırdıgı ileri sürüldü. Rahatsızlanan kadın hastaneye nakledilirken, içeceğe ilaç karıştırıldığı iddia edilen anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, Ağustos 2023'te Ankara'da meydana geldi. İddialara göre, Necla Üstünel, oğlunun düğününde aniden fenalaşarak ambulansla hastaneye nakledildi. Durumun farkına düğün günü gittiği kuaförün kamera kayıtlarını inceledikten sonra varan Üstünel, eltisi tarafından içeceğine bir şişe antidepresan karıştırıldığını gördü. Yaşadığı durum nedeniyle beyin travması geçiren ve ilaç kullanmaya başlayan Üstünel, eltisinden şikayetçi oldu. Zanlı hakkında "taksirle yaralama" suçundan verilen para cezasına itiraz eden Üstünel ailesinin şikayeti üzerine, yargılamanın yeniden yapılacağı öğrenildi.

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