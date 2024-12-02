Elton John'dan hayranlarını kahreden açıklama: "Göremiyorum"

Müzik dünyasının efsane isimlerinden Sir Elton John (77), Londra’da gerçekleşen bir müzikal galasında yaptığı açıklamalarla hayranlarını üzdü. Sağ gözündeki görme kaybı nedeniyle sahne performanslarını izleyemediğini ifade eden ünlü sanatçı, sağlık sorunlarının yaşamını giderek zorlaştırdığını belirtti.

Pazar akşamı düzenlenen “The Devil Wears Prada: The Musical” galasında Elton John, izleyicilere seslenerek şunları söyledi: “Görme yetimi kaybettim. Gösteriyi izleyemedim ama yine de keyif aldım.” Bu sözleri, Grammy ödüllü sanatçının sağlık durumunun ciddiyetini ortaya koydu.

Elton John, yaz aylarında bir enfeksiyon nedeniyle sağ gözünde görme kaybı yaşadığını açıklamıştı. Sol gözünün de sınırlı bir şekilde çalıştığını ifade eden sanatçı, yaşam kalitesinin bu durumdan etkilendiğini belirtti.

Elton John'un başı gözüyle dertte

SAĞLIK SORUNLARI MÜZİK KARİYERİNİ ETKİLİYOR

Elton John’un görme kaybı, müzik kariyerine de gölge düşürdü. Ünlü sanatçı, ABC News ile yaptığı bir röportajda, yeni müzik projeleri üretip üretemeyeceği konusunda belirsizlik yaşadığını söyledi. “Uzun zamandır bir şey yapmadım. Artık sağlığıma odaklanmam gerekiyor” diyen sanatçı, gelecekteki çalışmalarının sağlık durumuna bağlı olduğunu ifade etti.

Sanatçının bu zorlu sürecinde en büyük destekçisi, uzun yıllardır birlikte olduğu eşi David Furnish (62) oldu. Londra’daki gala gecesinde eşine övgü dolu sözlerle teşekkür eden Elton John, “Eşim, bu zor dönemde bana büyük destek oldu. Pek çok galaya katılamadım ama eşim her zaman yanımda” dedi.

HAYRANLARI ÜZGÜN, GELECEĞİ BELİRSİZ

Elton John’un yakın dostlarından biri olan oyuncu Liz Hurley (59) de galada yer aldı. Hurley, ünlü sanatçıyla yıllara dayanan dostluklarını bir kez daha sergiledi. Ancak, Elton John’un yeni müzik üretme konusundaki belirsizliği hayranlarını düşündürüyor.

Dünya çapında milyonlarca hayranı bulunan Elton John, sağlık sorunlarına rağmen müziğe olan tutkusunu korumaya devam ediyor. Ancak, ünlü sanatçının sahne ışıkları altında yeniden yer alıp almayacağı belirsizliğini koruyor. Sağlığına odaklanan Elton John’un bu zorlu süreçten güçlenerek çıkması, hayranlarının en büyük dileği.