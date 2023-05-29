Elvin adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Elvin isminin anlamını araştırıyor. Peki, Elvin ne demek? Elvin isminin anlamı nedir?

ELVİN NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Elvin ismi ne demek ve ne anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir:

- Hedef, arzu, umut.

- Cennet çiçeği.

- Gökkuşağının her bir tayfına verilen isim, Sıcak

- Büyülü bir varlık.

- Değerli arkadaş.

ELVİN İSMİ KUR’AN’DA GEÇİYOR MU?

Elvin ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Elvin adını koymak caizdir.

ELVİN İSMİNİN KARAKTER ÖZELLİKLERİ NELER?

Elvin ismindekiler hisleri mükemmel derecede kuvvetlidir.

Büyük idealleri ve hedefleri vardır. Bunları gerçekleştirmek için çalışır ve başarılı olurlar.

Verimli çalışırlar.