﻿Elvin'den unutulmaz konser

Carneige Hall, Berlin Filarmoni Hall, Kremlin Palace, Tchaikovsky Konser Salonu, Amsterdam Concertgebouw, Zurih Tonhalle, Royal Albert Hall gibi dünyaca ünlü konser salonlarında sahne alan ve uluslararası çok sayıda ödülü bulunan keman Elvin Hoxha Ganiyev, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı'nda (Opera) muhteşem bir konsere imza attı. Biletleri satışa çıkar çıkmaz büyük ilgi gören konserde Senfoni Orkestrası ve Elvin HoxhaGaniyev, "A. Piazzolla'nın 4 Mevsim ve A. Glazunov'unMevsimler'den Yaz ve Sonbahar" adlı eserlerini seslendirdi.

Büyük ilgi gören konser sonunda Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve Gazeteci Rahmi Turan ile konseri izleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Senfoni Orkestrası adına Şef Ender Sakpınar ile solist Ganiyev'i gösterdikleri muhteşem performans nedeniyle kutladı.