Elvir Baljic Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sonrası ateş püskürdü! Jose Mourinho'ya olay sözler

Düzenleme: Kaynak: BeIN Sports
Elvir Baljic Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sonrası ateş püskürdü! Jose Mourinho'ya olay sözler

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Beşiktaş'a mağlup olarak taraftarlarına büyük bir hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe'de camia adeta ayağa kalktı. Sarı-lacivertlilerin efsane futbolcusu Elvir Baljic, teknik direktör Jose Mourinho için flaş sözler kullandı.

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun son derbisi Kadıköy'de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynandı. Mücadeleyi Beşiktaş 1-0 kazanırken, maçın ardından sarı-lacivertlilerde adeta yer yerinden oynadı. Camianın birçok ismi ve taraftarlar yönetim ve Portekizli teknik adam Jose Mourinho'ya yüklendi.

Yayıncı kuruluş ekranlarında yorumculuk yapan Fenerbahçe'nin eski efsane futbolcusu Elvir Baljic de canlı yayında adeta çılgına döndü.

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ELVIR BALJIC'TEN JOSE MOURINHO'YA SALVOLAR

Baljic, açıklamalarında yönetimin deneyimli teknik adam ile devam etmemesini savundu ve "Mourinho kötü bir teknik direktör. Hepimizle ve Fenerbahçe camiası ile dalga geçiyor. Hepimizle alay ediyor. Egosu ve kibiriyle böyle bir kadroyu mahvedemez! Yine affedersin saçma sapan işler yaptı! Senin bunlara hakkın yok! O kadar çok şey var ki... Yönetime de bir şey söyleme istiyorum, çok sinirliyim! Lütfen, yalvarıyorum bu adamla devam etmeyin... Bundan sonra Mourinho'ya saygı duymuyorum. Bu kadar da olmaz ya!" sözlerini kullandı.

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Elvir Baljic Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sonrası ateş püskürdü! Jose Mourinho'ya olay sözler
F.Bahçe efsanesi derbi sonrası ateş püskürdü! Mourinho'ya olay sözler