30 Ağustos 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Emanet aldığı motosikletle kaza yaptı, hayatını kaybetti

Emanet aldığı motosikletle kaza yaptı, hayatını kaybetti

Mersin’de bir kişi emanet aldığı motosikletle yaptığı kazada hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 22:51
Takip Et

Emanet aldığı motosikletle kaza yaptı, hayatını kaybetti

Emanet aldığı motosikletle kaza yaptı, hayatını kaybetti
+
Aa
-

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi’nde arkadaşından emanet aldığı motosikletle gezintiye çıkan Mehmet Karadağ (40), direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık görevlileri, Karadağ’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Mehmet Karadağ’ın henüz 2 ay önce evlendiği öğrenildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünyanın en havalı caddeleri belli oldu: Listede Türkiye’nin bir caddesi de var
1
﻿Dünyanın en havalı caddeleri belli oldu: Listede Türkiye’nin bir caddesi de var
﻿Denizde panik: Yolcu gemisi alev aldı
2
﻿Denizde panik: Yolcu gemisi alev aldı
﻿Atatürk portresi siliniyor. Ressam Mustafa Aydemir ve 3 bin gönüllü asker yapmıştı
3
﻿Atatürk portresi siliniyor. Ressam Mustafa Aydemir ve 3 bin gönüllü asker yapmıştı
﻿Anket sonuçları açıklandı: Erdoğan'a memleketinden büyük şok
4
﻿Anket sonuçları açıklandı: Erdoğan'a memleketinden büyük şok
﻿Emekliler kıyameti kopartacak. Akbank emekli maaş promosyon uygulamasına son veriyor
5
﻿Emekliler kıyameti kopartacak. Akbank emekli maaş promosyon uygulamasına son veriyor
﻿Gülşen yahut hukuk güvenliği / Kerim Yılmaz
6
﻿Gülşen yahut hukuk güvenliği / Kerim Yılmaz
﻿Ajda Pekkan sahne arkasında dudak dudağa yakalandı. Süperstarı kim öptü
7
﻿Ajda Pekkan sahne arkasında dudak dudağa yakalandı. Süperstarı kim öptü
﻿Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı
﻿Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı
﻿Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı
﻿Kilis'te silahlı kavgada: 10 yaralı
﻿Kilis'te silahlı kavgada: 10 yaralı
﻿Kilis'te silahlı kavgada: 10 yaralı
﻿Bağdat Yeşil Bölge’de çatışmalar arttı
﻿Bağdat Yeşil Bölge’de çatışmalar arttı
﻿Bağdat Yeşil Bölge’de çatışmalar arttı
﻿Feyyaz Uçar, Valerien Ismael'e çok şaşırdı
﻿Feyyaz Uçar, Valerien Ismael'e çok şaşırdı
﻿Feyyaz Uçar, Valerien Ismael'e çok şaşırdı
﻿Ukrayna: Rus güçlerine karşı saldırı başlatıldı
﻿Ukrayna: Rus güçlerine karşı saldırı başlatıldı
﻿Ukrayna: Rus güçlerine karşı saldırı başlatıldı
﻿Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde isyancıların saldırısında 14 kişi öldü
﻿Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde isyancıların saldırısında 14 kişi öldü
﻿Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde isyancıların saldırısında 14 kişi öldü
﻿Emanet aldığı motosikletle kaza yaptı, hayatını kaybetti
﻿Emanet aldığı motosikletle kaza yaptı, hayatını kaybetti
﻿Emanet aldığı motosikletle kaza yaptı, hayatını kaybetti
﻿CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 30 Ağustos mesajı
﻿CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 30 Ağustos mesajı
﻿CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 30 Ağustos mesajı
﻿Jorge Jesus: İstediklerimizi uygulayamadık
﻿Jorge Jesus: İstediklerimizi uygulayamadık
﻿Jorge Jesus: İstediklerimizi uygulayamadık
﻿Hatay'da 13 bin 350 litre sahte içki ele geçirildi
﻿Hatay'da 13 bin 350 litre sahte içki ele geçirildi
﻿Hatay'da 13 bin 350 litre sahte içki ele geçirildi
﻿Torrent Beşiktaş maçında: Neden geldi?
﻿Torrent Beşiktaş maçında: Neden geldi?
﻿Torrent Beşiktaş maçında: Neden geldi?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.