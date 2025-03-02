Emanet motosiklet aldı, kazada hayatını kaybetti!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Emanet motosiklet aldı, kazada hayatını kaybetti!

Çanakkale'nin Biga ilçesinde emanet aldığı motosiklet ile otomobile çarpan Ömer Faruk Fuçucuoğlu (24), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Çanakkale-Biga kara yolunda meydana geldi. Ömer Faruk Fuçucuoğlu'nun kontrolünü yitirdiği 34 ETD 246 plakalı motosiklet, 34 MG 9531 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Fuçucuoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Fuçucuoğlu'nun cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

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Motosikleti emanet aldığı belirtilen Ömer Faruk Fuçucuoğlu, bugün Kaldırımbaşı Mahallesi'nde öğlende son yolculuğuna uğurlanacak.

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