Emek Partisi Eski Genel Başkanına 15 yıl hapis istemi

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) operasyonları kapsamında 4 şüpheliye yönelik soruşturma tamamlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Emek Partisi Eski Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, Psikolojik Danışman Zeysu Fakir, Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi Parti Meclisi Üyesi İbrahim Halit Elçi, Aktivist Tarık Yıldız hakkında iddianame düzenlendi.
"SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA"
Sever, 4 şüpheli hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendiğini söyledi.